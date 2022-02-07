Виявляється, пельмені не можна кидати в окріп. Як варити їх правильно
Зварити пельмені з морозилки - здавалося, що може бути простіше? Але і тут є ряд нюансів. Ми звикли, що пельмені потрібно кидати в киплячу підсолену воду, проварювати після закипання кілька хвилин і розкішна "студентська" страва готова.
Але це не зовсім правильно, пишуть Belnovosti.
Експерти кажуть, що заморожені пельмені відносно сухі і не пластичні, тому в окропі вони просто лопаються і злипаються.
Як правильно варити пельмені
Щоб цього уникнути, кидати пельмені потрібно не в окріп, а в гарячу воду.
Якщо ж пельмені вже опинилися в окропі, то в каструлю потрібно додати склянку холодної води. Це вирівняє температуру нагрівання і пельмені збережуть свою форму і не розповзуться по каструлі.
Але при цьому варити пельмені після додавання холодної води потрібно довше. Зате на смак вони будуть не як зварений напівфабрикат, а вже як більш-менш якась м'ясна страва.
І ще одне...
Не бійтеся перед варінням пельмені замочити у воді на кілька хвилин, щоб підігнати їх до кімнатної температури.
Тісто вбере деяку кількість води, що підвищить його пластичність, і при варінні пельмені не лопнуть.
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