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Охрана Зеленского не давала родным Небесной Сотни почтить их память (видео)

STYLERЖизнь    20.02.2020 - 16:44
Охрана Зеленского не давала родным Небесной Сотни почтить их память (видео)
Охрана Зеленского не пускала родственников к Мемориалу Небесной Сотни (коллаж: РБК-Украина)

Сотрудники УГО не пускали родных возложить цветы к Мемориалу Небесной Сотни

Охрана Владимира Зеленского не пускала родных к месту расстрелов Героев Небесной Сотни, пока президент и первая леди возлагали там цветы. Видео с инцидентом появилось на Facebook-странице политтехнолога Виктора Уколова.

На опубликованной записи видно, как родные подошли к установленным металлодетекторам. Женщина, держащая в руках красные гвоздики спросила, могут ли они пройти. Полиция диалога ее пропустила, но сотрудники Управления государственной охраны "завернуло" родственников погибших.

"Он все презирает, что он тут почитает", - спросила женщина с гвоздиками. Потом некий мужчина добавил: "Все, сц**ло уехало, можно идти?"

Охрана Зеленского не давала родным Небесной Сотни почтить их память (видео)

Владимир и Елена Зеленская у Мемориала Героев Небесной Сотни (фото: president.gov.ua)

Родные погибших пошли к месту расстрелов и спросили, почему у них уже не хотят проверять личные вещи при прохождении через рамки.

А мужчина, который также пришел к мемориалу, на камеру спросил, почему президент не может извиниться и встать на колени так, как он это делал на сцене во время дебатов на Олимпийском.

ЗЕцинізм. Спочатку відпустив вбивць у Росію, потім не пустив родини покласти перед собою квіти, але на всіх каналах буде з сумним виглядом піаритись, може і сльозу пустити. Він не мав морального права туди сьогодні приходити так і не вибачившись за дебільні жарти над майданом про ебонітові палички. Це відео зняте сьогодні вранці, коли УДО не пропускало родичів загиблих покласти квіти, бо мав приїхати Зеленський. Нагадаю, що Порошенку родини Небесної сотні не заважали ніколи.

Опубліковано Віктором Уколовим Четвер, 20 лютого 2020 р.

(видео: facebook.com/VikUkolov)

Напомним, 20 февраля 2020 года в Украине чтят память подвига участников Революции достоинства и Героев Небесной Сотни.

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