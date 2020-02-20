Охорона Зеленського не давала рідним Небесної Сотні вшанувати їх пам'ять (відео)

Охорона Зеленського не пускала родичів до Меморіалу Небесної Сотні (колаж: РБК-Україна)

Співробітники УДО не пускали рідних покласти квіти до Меморіалу Небесної Сотні

Охорона Володимира Зеленського не пускала рідних до місця розстрілів Героїв Небесної Сотні, поки президент і перша леді покладали там квіти. Відео з інцидентом з'явилося на Facebook-сторінці політтехнолога Віктора Уколова.

На опублікованому записі видно, як рідні підійшли до встановлених металодетекторів. Жінка, що тримала в руках червоні гвоздики запитала, чи можуть вони пройти. Поліція діалогу її пропустила, але співробітники Управління державної охорони "завернуло" родичів загиблих.

"Він зневажає все, що він тут вшановує", - запитала жінка з гвоздиками. Потім якийсь чоловік додав: "Все, сц**ло поїхало, можна йти?"

Володимир і Олена Зеленська біля Меморіалу Героїв Небесної Сотні (фото: president.gov.ua)

Рідні загиблих пішли до місця розстрілів і запитали, чому у них вже не хочуть перевіряти особисті речі при проходженні через рамки.

А чоловік, який також прийшов до меморіалу, на камеру запитав, чому президент не може вибачитися і встати на коліна так, як він це робив на сцені під час дебатів на Олімпійському.

ЗЕцинізм. Спочатку відпустив вбивць у Росію, потім не пустивши родини покласти перед собою квіти, але на всіх каналах буде з сумним поглядом піаритись, може і сльозу пустити. Він не мав морального права туди сьогодні приходити так і не вибачившись за дебільні жарти над майданом про ебонітові палички. Це відео зняте сьогодні вранці, коли УДО не пропускало родичів загиблих покласти квіти, бо мав приїхати Зеленський. Нагадаю, що Порошенку родини Небесної сотні не заважали ніколи. Опубліковано Віктором Уколовим Четвер, 20 лютого 2020 р.

(відео: facebook.com/VikUkolov)

Нагадаємо, 20 лютого 2020 року в Україні вшановують пам'ять подвигу учасників Революції гідності і Героїв Небесної Сотні.