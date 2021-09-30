Охрана супермаркета требует показать карманы и сумки: что об этом говорят юристы

Охрана супермаркета не имеет права проводить обыск, личный досмотр, досмотр вещей и даже поверхностный осмотр покупателя – отмечают адвокаты. Такими полномочиями наделены только сотрудники полиции в соответствии с нормами законодательства. Также такое право есть у других работников правоохранительных органов (зависит от ситуации).

Что делать, если запищала рамка

Если сработала рамка против краж в магазине или охранники ссылаются на данные с камер видеонаблюдения и есть подозрение, что совершена кража – работники магазина обязаны вызвать полицию. Задерживать самостоятельно или обыскивать подозреваемого охранники права не имеют.

Что разрешено охране магазина

Охранники могут только попросить покупателя добровольно показать содержимое сумки или карманов. Если покупатель согласится сделать это добровольно – то это не будет считаться обыском иди осмотром.

Но в такой ситуации покупатель выкладывает из карманов или сумки личные вещи и показывает их охране, а не позволяет рыться в собственных вещах. Происходить это должно только при свидетелях и должны быть реальные основания для такой просьбы.

Если обнаружена кража, то охрана магазина обязана вызвать полицию.

Охранник требует вывернуть карманы

Если охрана магазина не реагирует на ваши протесты и требует показать содержимое сумки, требует пройти в специальное помещение для осмотра – смело вызывайте полицию и пишите заявление на такие действия охраны.

Кроме того, если вам предъявляют подозрение в краже – требуйте, чтобы вам предоставили доказательства. Например, съемку с камер наблюдения.