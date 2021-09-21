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В супермаркете Киева дерзко обманывают украинцев: "боги маркетинга"

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Киев, Вторник 21 сентября 2021 10:06
В супермаркете Киева дерзко обманывают украинцев: "боги маркетинга" Фото: в киевском супермаркете обманывают людей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В киевском супермаркете "Ашан" дерзко обманывают покупателей. Людей привлекают якобы выгодной ценой на товар, но оказывается, что никакой акции на него нет.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

Так, на товар халва с арахисом установлен акционный ценник в размере 18.90 гривен. Но если его немного отодвинуть оказывается, что сладость столько и стоила до так называемых скидок.

Интересно, что цена 25 гривен перечеркнута, чтобы ввести в заблуждение покупателя. Хотя судя по всему халва столько не стоила.

Отметим, что речь идет об Ашане на Южной Борщаговке.

В киевском маркете Ашан обманывают покупателей

Отметим, что такие уловки торговых сетей уже давно не являются новостью, но почему-то постоянно практикуются маркетологами в супермаркетах.

Как мы ранее писали, в супермаркетах часто используют небольшие уловки, чтобы выманить из покупателя как можно больше денег.

Читайте также, как продавцы обманывают украинцев на рынках.

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