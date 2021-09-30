Охорона супермаркету вимагає показати кишені і сумки: що про це говорять юристи

Охорона супермаркету не має права проводити обшук, особистий огляд, огляд речей і навіть поверхневий огляд покупця – зазначають адвокати. Такими повноваженнями наділені тільки співробітники поліції відповідно до норм законодавства. Також таке право є в інших працівників правоохоронних органів (залежить від ситуації).

Що робити, якщо запищала рамка

Якщо спрацювала рамка проти крадіжок в магазині або охоронці посилаються на дані з камер відеоспостереження і є підозра, що скоєна крадіжка – працівники магазину зобов'язані викликати поліцію. Затримувати самостійно або обшукувати підозрюваного охоронці права не мають.

Що дозволено охороні магазину

Охоронці можуть тільки попросити покупця добровільно показати вміст сумки або кишень. Якщо покупець погодиться зробити це добровільно - то це не буде вважатися обшуком і оглядом.

Але в такій ситуації покупець викладає з кишень або сумки особисті речі та показує їх охороні, а не дозволяє ритися у власних речах. Відбуватися це повинно тільки при свідках і повинні бути реальні підстави для такого прохання.

Якщо виявлена крадіжка, то охорона магазину зобов'язана викликати поліцію.

Охоронець вимагає вивернути кишені

Якщо охорона магазину не реагує на ваші протести та вимагає показати вміст сумки, вимагає пройти в спеціальне приміщення для огляду – сміливо викликайте поліцію і пишіть заяву на такі дії охорони.

Крім того, якщо вам пред'являють підозру в крадіжці – вимагайте, щоб вам надали докази. Наприклад, зйомку з камер спостереження.