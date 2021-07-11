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Охлаждаемся в жару напитками: самые простые и полезные рецепты

Автор: Анна Шиканова

В жару организм начинает требовать больше влаги, так как она испаряется вместе с потом. Восполнить запас жидкости в организме необходимо, так как от этого зависит самочувствие. Медики рекомендуют утолять жажду обычной водой.

Однако есть и другие напитки, которые помогут охладиться и утолить жажду во время жары. Какие именно – читайте в нашем материале ниже.

Вода с солью

В обычную воду можно добавить щепотку морской соли – такая вода не только утолит жажду, но и восполнит солевой запас организма.

Кефир

Этот напиток прекрасно влияет на пищеварение, утоляет жажду. Можно пить и другие кисломолочные напитки – йогурты, тан, айран, но без добавок. Они тоже прекрасно утоляют жажду.

Зеленый чай

Его можно пить даже горячим – он не только утолит жажду, но и расширить сосуды и будет способствовать потоотделению, а это важно, так как вместе с потом выйдет и переизбыток тепла.

Квас

Этот напиток не просто утоляет жажду, но и помогает пищеварению. В составе кваса есть полезные микроэлементы и витамины. Натуральный квас можно приготовить самостоятельно.

Ягодный морс

Отличный напиток, чтобы напитать организм витаминами, микроэлементами и минеральными солями. Он освежает и придает сил во время жары.

Мохито

Простой в приготовлении напиток, который очень популярен и полезен. Он отлично освежает и утоляет жажду.

Как приготовить мохито самостоятельно

Классический мохито

Ингредиенты:

  • Лайм – 1 шт.
  • Мята – 2 веточки
  • Коричневый сахар – 2 ч./л.
  • Белый ром – 50 мл
  • Минеральная вода газированная или тоник – ½ стакана
  • Лед

Покатайте лайм по столу, чтобы внутри сок отошел. Нарежьте его на четвертинки и выложите в высокий стакан. Мяту промойте, слегка разотрите толкушкой и выложите в стакан. Добавьте сахар, кубики льда, а потом влейте одновременно ром с водой. После – подавайте.

Мохито безалкогольный

Ингредиенты:

  • Свежая мята – 10 г
  • Лайм – ½ шт.
  • Спрайт или тоник – 150 мл
  • Лед
  • Тростниковый сахар – 1 ч. л.

Лайм нарежьте и выложите в бокал. Добавьте мяту и тростниковый сахар, разомните. Добавьте лед и переместите все в шейкер. Или сбейте в блендере. Потом вылейте в стакан и залейте спрайтом. Украсить стакан можно долькой лайма и листочком мяты.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно и безопасно охлаждаться в жару.

А также рассказывали о том, что врачи назвали напитки, которые в жары пить нельзя.

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