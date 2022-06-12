Витаминная "бомба" для огурцов, которая ускорит их рост

Как известно, огурцы имеют слабую корневую систему, поэтому на первых этапах роста принято использовать удобрения. Конечно же подкармливать овощи лучше натуральными компонентами без использования "химии".

Как правильно помочь растениям - читайте в нашем материале Styler ниже.

Способ приготовления удобрения для огурцов

Так называемую "витаминную бомбу" может сделать каждый, кто хочет ускорить развитие корневой системы своих саженцев.

Следует отметить, что в этом рецепте мы расскажем, как сделать концентрат, который потом будем разводить с водой, таким образом, чтобы хватило на все кусты.

Нам понадобится:

0,5 литра воды комнатной температуры

столовая ложка сухих дрожжей

столовая ложка сахара

Хорошо все перемешайте, накройте тканью или крышкой и оставьте на 2-3 часа в теплом месте, чтобы дрожжи активизировались.

Огурцы порадуют урожаем огородников (фото: pixabay)

Когда дрожжи начали процесс брожения, мы можем смешивать 0,5 раствора на 5 литров теплой воды.

Теперь 1 литр полученного раствора мы добавляем до 10 литров воды, которыми и будем поливать наши саженцы. На один куст уходит примерно 0,5 литра удобрения.

Перед поливом нашей "витаминной бомбой" следует добавить к верхнему слою почвы по столовой ложке золы под каждый росток. Это делается для того, чтобы восполнить нехватку калия в почве, которая возникает при использовании азотного удобрения.

"Всего по пять"

Еще один рецепт с дрожжами предполагает добавление всего по пять:

50 граммов (или 5 граммов сухих) дрожжей

5 чайных ложек сахара

5 литров воды

Разомните живые дрожжи (или всыпьте сухие) в миску, добавьте сахар. Добавьте немного воды из общего количества. Затем смешайте все и перелейте в посуду с теплой водой. Перемешайте и поставьте в теплое место.

После того, как процесс брожения закончился, смешайте 2 литра раствора с 10 литрами воды и полейте овощи.

Важные нюансы дрожжевой подкормки

Такая подкормка поможет не только огурцам, но и помидорам и перцам. Использовать ее можно не более трех раз за сезон.

Подкармливать надо вечером, когда тепло, а почву - предварительно пролить, чтобы подкормка проникла глубже.

Смотрите на видео ниже, как это сделать: