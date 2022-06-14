Огірки, посаджені в кінці червня цим хитрим способом, завалять вас врожаєм
Зазвичай огірки висаджують на городі у травні, а урожаю збирають в червні-липні, але є хитрий спосіб, як продовжити врожайність до серпня. Для цього треба посадити овочі у кінці червня, але правильно їх підживити.
Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі.
Як пише LifeHаcker, аптечний засіб бурштинова кислота робить розсаду сильною і витривалою. Використовувати засіб можна як для прикореневого підживлення, так і для оприскування листя.
Для підвищення плодоношення культури потрібно зміцнити кореневу систему огірків, що поліпшить їх приживлюваність. Використовують підгодівлю, коли з'являються перші сходи.
Як працює бурштинова кислота
У продажу засіб зустрічається у вигляді таблеток, порошку і у капсулах, наповнених гранулами.
Для вирощування огірків більше підходять таблетки або капсули, оскільки вони містять менше синтетичних наповнювачів. Препарат дозволено застосовувати для обробки всіх частин рослини. Речовина не накопичується в грунті і не змінює його склад.
Важливо!
При регулярному використанні бурштинової кислоти в якості підгодівлі для огіркових кущів збільшуються показники кислотності ґрунту. Щоб нейтралізувати цей ефект, в грунт вносять вапно, потовчений крейда, доломітове борошно.
Корисні властивості бурштинової кислоти:
- при обробці насіння покращується схожість;
- при обприскуванні розсади підвищується стійкість до несприятливих погодних умов, збудників грибкових і вірусних інфекцій;
- дворазове обприскування дорослих кущів стимулює дозрівання плодів;
- замочування коренів сіянців у водному розчині стимулює їх розвиток.
Розчин залежить від способу обробки
Для обробки насіння використовують водний розчин з концентрацією 0,2%. 2 г янтарної кислоти треба розчинити в 100 мл води. Потім концентрат з’єднують з 900 мл підігрітої води. Насіння замочують в отриманому розчині на 30 хвилин. Потім виймають і просушують, не промиваючи.
Для розсади перед посадкою треба концентрація 0,25%. Розчиніть 2,2 г речовини в 1 л підігрітої води. Полийте розсаду під корінь за 1 годину до переміщення на постійне місце. Цей розчин також застосовують для обприскування підрослих сіянців.
Після пересаджування розсади розчином концентрації 0,2% поливають грунт під огірковим кущами на глибину від 10 до 20 сантиметрів. Процедуру проводять 3-4 рази з інтервалом в 7 днів.
Для оприскування кущів (особливо при несприятливій погоді, після тривалої посухи) роблять розчин 0,2%. Рідиною обприскують кущі з усіх сторін, приділяючи особливу увагу пошкодженим частинах стебел і листя. Процедуру проводять кілька разів кожні 2-3 тижні.
Після змішування рідину використовують повністю, оскільки при зберіганні в розведеному вигляді бурштинова кислота втрачає корисні властивості.
При роботі з янтарною кислотою треба дотримуватися запобіжних заходів, захищаючи відкриті ділянки шкіри і слизові.
Зазначимо, що в аптеках 80 таблеток бурштинової кислоти коштують 35-45 гривень.
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