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Огірки мариновані по-польськи за українським рецептом: так ви ще не готували

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Четвер 30 червня 2022 08:20
Огірки мариновані по-польськи за українським рецептом: так ви ще не готували Скріншот: Як замаринувати огірки по-польськи
Автор: Світлана Мащенко

Мариновані огірки по-польськи закладаються в банку разом з цибулею, морквою, коренем петрушки та гірчицею. Така закрутка буде ідеальною закускою взимку, а найкраще для неї підійдуть корнішони.

Рецептом поділилася українська кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 1 літрову банку:

  • кріп - 1 суцвіття
  • лавровий лист - 1 шт.
  • духмяний перець - 5 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • морква - 1 шт.
  • корінь петрушки - 0,5 шт.
  • діжонська гірчиця - 1 ст. л.
  • огірки молоді

Для маринаду на 1 л води:

  • сіль - 40 г (2 ст. л.)
  • цукор - 100 г (4 ст. л.)
  • оцет - 100 мл

Покрокове приготування

Замочіть огірки в холодній воді на дві години. Покладіть в чисту банку кріп, порізану шматками цибулю, кружальця моркви, корінь петрушки, діжонську гірчицю, лавровий лист, духмяний перець.

Щільно складіть у банку огірки, найкраще - корнішони.

Налийте в каструлю воду, додайте сіль та цукор, оцет. Поставте кип'ятити, залийте гарячим маринадом огірки.

Накрийте кришкою та простерилізуйте банку в киплячій воді протягом 10 хвилин. Після стерилізації герметично закрийте банку.

Поставте банку догори дном і залиште до вистигання. Закутувати - не треба!

Раніше ми писали, як замаринувати огірки так, щоб їх можна було їсти вже через чотири години.

Також повідомлялося, чи можна солити й консервувати з йодованою сіллю.

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