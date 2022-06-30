Огірки мариновані по-польськи за українським рецептом: так ви ще не готували
Мариновані огірки по-польськи закладаються в банку разом з цибулею, морквою, коренем петрушки та гірчицею. Така закрутка буде ідеальною закускою взимку, а найкраще для неї підійдуть корнішони.
Рецептом поділилася українська кулінарка Лілія Цвіт.
Інгредієнти на 1 літрову банку:
- кріп - 1 суцвіття
- лавровий лист - 1 шт.
- духмяний перець - 5 шт.
- цибуля - 1 шт.
- морква - 1 шт.
- корінь петрушки - 0,5 шт.
- діжонська гірчиця - 1 ст. л.
- огірки молоді
Для маринаду на 1 л води:
- сіль - 40 г (2 ст. л.)
- цукор - 100 г (4 ст. л.)
- оцет - 100 мл
Покрокове приготування
Замочіть огірки в холодній воді на дві години. Покладіть в чисту банку кріп, порізану шматками цибулю, кружальця моркви, корінь петрушки, діжонську гірчицю, лавровий лист, духмяний перець.
Щільно складіть у банку огірки, найкраще - корнішони.
Налийте в каструлю воду, додайте сіль та цукор, оцет. Поставте кип'ятити, залийте гарячим маринадом огірки.
Накрийте кришкою та простерилізуйте банку в киплячій воді протягом 10 хвилин. Після стерилізації герметично закрийте банку.
Поставте банку догори дном і залиште до вистигання. Закутувати - не треба!
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