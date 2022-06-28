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Быстрые малосольные огурцы, которые можно подавать к столу уже через 4 часа

Новина українською →
Вторник 28 июня 2022 15:15
Быстрые малосольные огурцы, которые можно подавать к столу уже через 4 часа Фото: Малосольные огурцы (facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы приготовить малосольные огурцы и ими, полакомиться не надо тратить много времени. А для нашего рецепта вам не понадобится даже банка, ведь засолить их можно просто в пакете.

Рецепт появился в Facebook "Хозяин. Дом, сад, огород".

Ингредиенты:

  • 500 г огурцов
  • 0,5 ст. ложки соли
  • 1 пучок укропа
  • 2-3 зубчика чеснока
  • перец (по желанию)

Пошаговое приготовление

Помойте огурцы и обрежьте в них хвостики, сложите в полиэтиленовый пакет.

В пакет с огурцами высыпьте соль, добавьте укроп, чеснок (нарезанный тонкими пластинами).

Пакет завяжите на плотный узел, хорошо встряхните огурцы (чтобы соль и специи равномерно распределились по всем огурцам) и уберите пакет в холодильник на верхнюю полку.

Каждые 30 минут доставайте пакет из холодильника и встряхивайте.

К столу огурцы можно будет подавать уже через 4 часа.

Быстрые малосольные огурцы, которые можно подавать к столу уже через 4 часа

Фото: facebook.com/hozjain.ua

Ранее мы писали, почему на огурцах в банках образуется белый налет, как это предотвратить, и можно ли их есть.

Также эксперты наконец определились, можно ли консервировать с использованием йодированной соли.

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