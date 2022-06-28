Быстрые малосольные огурцы, которые можно подавать к столу уже через 4 часа
Чтобы приготовить малосольные огурцы и ими, полакомиться не надо тратить много времени. А для нашего рецепта вам не понадобится даже банка, ведь засолить их можно просто в пакете.
Рецепт появился в Facebook "Хозяин. Дом, сад, огород".
Ингредиенты:
- 500 г огурцов
- 0,5 ст. ложки соли
- 1 пучок укропа
- 2-3 зубчика чеснока
- перец (по желанию)
Пошаговое приготовление
Помойте огурцы и обрежьте в них хвостики, сложите в полиэтиленовый пакет.
В пакет с огурцами высыпьте соль, добавьте укроп, чеснок (нарезанный тонкими пластинами).
Пакет завяжите на плотный узел, хорошо встряхните огурцы (чтобы соль и специи равномерно распределились по всем огурцам) и уберите пакет в холодильник на верхнюю полку.
Каждые 30 минут доставайте пакет из холодильника и встряхивайте.
К столу огурцы можно будет подавать уже через 4 часа.
Фото: facebook.com/hozjain.ua
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