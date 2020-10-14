Огромный флаг и доска памяти с фотографиями: в Украине почтили защитников

Украинские военные (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Торжества ко Дню защитника прошли в разных городах

Сегодня, 14 октября, в Украине отмечают День защитника. По всей стране состоялись торжества. В честь героев открывали выставки, мемориальные доски и проводили пешие марши.Также почиталась память героев.

Во Львове защитникам Украины посвятили два марша. Участники первого прошли по центру в форме повстанческой армии. У них также было оружие и техника того времени. При этом впервые в марше использовали бронированные машины, пушку и мотоцикл. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Второй марш провели между памятниками Степана Бандеры и Тараса Шевченко. Из-за этого улицы перекрыли, но люди не возмущались, они останавливались, а жители домов выходили на свои балконы.

Шествие закончилось на проспекте свободы гимном украинской армии, который исполнил хор Дударик.

В Украине отметили День защитника (видео: YouTube)

В Харькове люди собрались возле памятника Независимости. Бойцы были в военной форме, а цивильные надели вышиванки.

На площади развернули флаг единства, и его длина составила 50 метров. На флаге были отображены десятки знамен боевых подразделений и волонтерских организаций. Знамя уже четыре года путешествует по стране, и к нему дошивают новые части. После этого шествие прошло по центру города.

В Черновцах и Одессе также прошло шествие. При этом в курортном городе открыли памятную доску всем жителям области, которые погибли на фронте. На ней разместилось более 200 фотографий. Эту доску закрепили на стене собора Рождества Христова.

Напомним, под Херсоном ветеран АТО покончил с собой в День защитника Украины.

Ранее мы писали о том, что в День танкиста украинских военных поздравили зрелищным видео.