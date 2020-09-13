День танкиста: украинских военных поздравили зрелищным видео

Украинских танкистов поздравили с профессиональным праздником
День танкиста в Украине отмечают сегодня, 13 сентября. Командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины написало поздравление для украинских танкистов на своей странице в Facebook.
Генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что уже седьмой год украинские танкисты мужественно сдерживают вооруженную агрессию со стороны Российской Федерации. Защитники Украины доказали свой профессионализм во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил.
Отдельный почет и уважение он выразил работникам танкостроительной промышленности Украины.
ПРИВІТАННЯ Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України з нагоди Дня танкістів Дорогі бойові друзі, воїни-танкісти,...Опубліковано Командування об'єднаних сил ЗС України Субота, 12 вересня 2020 р.
"Благодаря вашей кропотливой работе Украина имеет многолетнюю историю развития танковых войск, которые являются важной составляющей боевого потенциала ВСУ", - подчеркнул Наев.
Он также призвал вспомнить украинских воинов, которые погибли, сражаясь за независимость и территориальную целостность нашей страны.
В Министерстве обороны отметили, что в Киеве ко Дню танкистов прошли праздничные мероприятия возле памятника танкистам-освободителям от фашистских захватчиков.
День танкиста в Украине (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
В рамках празднования проводились показательные выступления оркестра и почетного караула Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого, торжественный марш и возложение цветов к памятнику.
День танкиста в Украине (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Напомним, в Кривом Роге продавщица выгнала посетителя из-за украинского языка и назвала ВСУ "убийцами"
Ранее мы писали о том, что с эмблем ВСУ убрали Герб Украины.