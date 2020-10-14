ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Величезний прапор і дошка пам'яті з фотографіями: в Україні вшанували захисників

Середа 14 жовтня 2020 23:27
Величезний прапор і дошка пам'яті з фотографіями: в Україні вшанували захисників
Українські військові (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Styler

Урочистості до Дня захисника пройшли в різних містах

Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисника. По всій країні відбулися урочистості. На честь героїв відкривали виставки, меморіальні дошки і проводили піші марші.Також вшановували пам'ять героїв.

У Львові захисникам України присвятили два марші. Учасники першого пройшли центром у формі повстанської армії. У них також була зброя і техніка того часу. При цьому вперше в марші використовували броньовані машини, гармату і мотоцикл. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Другий марш провели між пам'ятниками Степана Бандери та Тараса Шевченка. Через це вулиці перекрили, але люди не обурювалися, вони зупинялися, а мешканці будинків виходили на свої балкони.

Хода завершилася на проспекті свободи гімном української армії, який виконав хор Дударик.

В Україні відзначили День захисника (відео: YouTube)

У Харкові люди зібралися біля пам'ятника Незалежності. Бійці були в військовій формі, а цивільні одягнули вишиванки.

На площі розгорнули прапор єдності, і його довжина становила 50 метрів. На прапорі були зображені десятки прапорів бойових підрозділів та волонтерських організацій. Прапор вже чотири роки подорожує по країні, і до нього дошивають нові частини. Після цього хода пройшла по центру міста.

У Чернівцях та Одесі також пройшла хода. При цьому в курортному місті відкрили пам'ятну дошку всім жителям області, які загинули на фронті. На ній розмістилося понад 200 фотографій. Цю дошку закріпили на стіні собору Різдва Христового.

Нагадаємо, під Херсоном ветеран АТО наклав на себе руки в День захисника України.

Раніше ми писали про те, що в День танкіста українських військових привітали видовищним відео.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя шествиеДень защитника Украины
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся