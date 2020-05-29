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Огромные штрафы и невозможность трудоустройства: в Украине появятся новые правила военной службы

STYLERЖизнь    29.05.2020 - 11:25
Огромные штрафы и невозможность трудоустройства: в Украине появятся новые правила военной службы
В Украине изменят правила военной службы (Фото: РБК-Украина)

В Украине изменят правила для призывников и резервистов

В Украине появятся новые правила устройства на работу и прохождения воинской службы. Законопроект, которым предлагается внести изменения при трудоустройстве, внесен в Верховную Раду в четверг, 28 мая.

На сайте парламента появился законопроект № 3553, который был отмечен президентом страны как неотложный. В этом проекте предлагается внести изменения в законы о прохождении воинской службы и приеме на работу.

В тексте указано, что военные комиссариаты ждет административная реформа, и они будут преобразованы в территориальные центры комплектации и социальной поддержки. В Украине предлагается создать учет по резервистам, и они будут должны посещать центры комплектации регулярно.

Для тех, кто будет нарушать этот закон, предусмотрены штрафы в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или осуществление такого нарушения в особый период будет караться штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также не исключены и более внушительные штрафы для украинцев, которые будут нарушать этот закон.

Как будут штрафовать призывников и военнообязанных за нарушения:

  • нарушение правил воинского учета будет караться штрафом от 510 до 850 гривен, за повторное нарушение — 850-1700 гривен
  • штрафы за нарушение мобилизационной подготовки 1700-3400 гривен для обычных граждан, 3400-5100 гривен — для должностных лиц, при возможном повторном нарушении: от 3400 до 5100 гривен и от 5100 до 8500 гривен
  • За умышленную порчу или утрату военно-учетных документов — от 510 до 850 гривен, а при повторных случаях: от 850 до 1700 гривен.

Новые правила коснутся всех жителей страны. Кроме того, в законопроекте есть еще одна важная норма – чтобы подписать трудовой договор, украинцам придется предоставить документы о военном учете. Без него смогут отказать в трудоустройстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Генштабе дали объяснение по поводу призыва с 18 лет.

А также мы рассказывали о том, что в армию начнут призывать офицеров запаса.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины военныеПризыв в армию
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