Величезні штрафи та неможливість працевлаштування: в Україні з'являться нові правила військової служби

В Україні змінять правила військової служби (Фото: РБК-Україна)

В Україні змінять правила для призовників і резервістів

В Україні з'являться нові правила влаштування на роботу та проходження військової служби. Законопроєкт, яким пропонується внести зміни при працевлаштуванні, внесений у Верховну Раду в четвер, 28 травня.

На сайті парламенту з'явився законопроєкт № 3553, який був відзначений президентом країни як невідкладний. У цьому проєкті пропонується внести зміни до законів про проходження військової служби та прийманні на роботу.

У тексті зазначено, що військові комісаріати чекає адміністративна реформа, і вони будуть перетворені в територіальні центри комплектації та соціальної підтримки. В Україні пропонується створити облік за резервістам, і вони повинні будуть відвідувати центри комплектації регулярно.

Для тих, хто буде порушувати цей закон, передбачені штрафи у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне порушення або здійснення такого порушення в особливий період буде каратися штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також не виключені й більш значні штрафи для українців, які будуть порушувати цей закон.

Як будуть штрафувати призовників і військовозобов'язаних за порушення:

порушення правил військового обліку буде каратися штрафом від 510 до 850 гривень, за повторне порушення — 850-1700 гривень

штрафи за порушення мобілізаційної підготовки 1700-3400 гривень для звичайних громадян, 3400-5100 гривень — для посадових осіб, при можливому повторному порушенні: від 3400 до 5100 гривень і від 5100 до 8500 гривень

За умисне псування або втрату військово-облікових документів — від 510 до 850 гривень, а при повторних випадках: від 850 до 1700 гривень

Нові правила торкнуться всіх жителів країни. Крім того, в законопроєкті є ще одна важлива норма – щоб підписати трудовий договір, українцям доведеться надати документи про військовий облік. Без нього зможуть відмовити у працевлаштуванні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Генштабі дали пояснення з приводу призову з 18 років.

А також ми розповідали про те, що в армію почнуть забирати офіцерів запасу.

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Автор: Анна Шиканова