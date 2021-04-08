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Ограничений почти нет, но есть тотальный контроль: житель Уханя рассказал о ситуации в Китае

Автор: Роман Мирончук

Китайский город Ухань вошел в историю, как место откуда началась мировая пандемия COVID-19. В городе и в стране в целом был очень жесткий карантин, и теперь ограничений практически нет, но людям необходимо везде носить маски.

Об этом рассказал житель Уханя Ли Юйцунь в интервью "КП" в Украине".

"У нас нет никаких ограничений. Единственное - мы до сих пор носим маски в общественных местах. В гостинице, кино, театре, музее, в метро или в автобусе нужно быть в маске. А еще каждый обязан иметь зеленый код - код здоровья, который подтверждает, что ты здоров", заявил - Ли Юйцун.

Что такое зеленый код

Это программа, которая устанавливается на мобильный телефон. В этом приложении необходимо ввести свои персональные данные и отсканировать лицо.

После система присваивает человеку личный QR-код. При этом он может быть трех цветов:

  • Зеленый: человек полностью здоров и может ходить в общественные места, а также посещать любые заведения.
  • Желтый: у человека были контакты с зараженным коронавирусом.
  • Красный: человек заболел коронавирусом, или же у него есть подозрение на заражение или бессимптомное протекание болезни.

Если у граждан желтый или красный код, то им запрещено выходить на улицу. Граждане с желтым кодом должны находиться на самоизоляции дома в течение 14 дней.

К людям с красным кодом применяются еще более строгие ограничения. Им запрещено контактировать даже с своей семьей. Нужно сидеть на строгом карантине дома или отправиться в больницу.

При этом код меняется автоматически в зависимости, где находился человек. Если он был в месте, где обнаружен коронавирус, то нужно будет сдать тест.

Код здоровья отслеживает все контакты людей, и в случае подозрения на болезнь берут под контроль всех. Поэтому данную систему наблюдения сильно раскритиковали. По сути она круглосуточно следит за всеми.

Что помогло справится с COVID-19

По мнению Ли Юйцуня, Китай справился с пандемией потому, что все люди слушали то, что им говорит государство. В данное время в Китае комендантского часа нет.

Напомним, медики назвали главное отличие COVID-19 у детей от других заболеваний.

Ранее украинцам рассказали, когда они спокойно смогут летать в Европу.

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