Ограничений почти нет, но есть тотальный контроль: житель Уханя рассказал о ситуации в Китае

Китайский город Ухань вошел в историю, как место откуда началась мировая пандемия COVID-19. В городе и в стране в целом был очень жесткий карантин, и теперь ограничений практически нет, но людям необходимо везде носить маски.
Об этом рассказал житель Уханя Ли Юйцунь в интервью "КП" в Украине".
"У нас нет никаких ограничений. Единственное - мы до сих пор носим маски в общественных местах. В гостинице, кино, театре, музее, в метро или в автобусе нужно быть в маске. А еще каждый обязан иметь зеленый код - код здоровья, который подтверждает, что ты здоров", заявил - Ли Юйцун.
Это программа, которая устанавливается на мобильный телефон. В этом приложении необходимо ввести свои персональные данные и отсканировать лицо.
После система присваивает человеку личный QR-код. При этом он может быть трех цветов:
Если у граждан желтый или красный код, то им запрещено выходить на улицу. Граждане с желтым кодом должны находиться на самоизоляции дома в течение 14 дней.
К людям с красным кодом применяются еще более строгие ограничения. Им запрещено контактировать даже с своей семьей. Нужно сидеть на строгом карантине дома или отправиться в больницу.
При этом код меняется автоматически в зависимости, где находился человек. Если он был в месте, где обнаружен коронавирус, то нужно будет сдать тест.
Код здоровья отслеживает все контакты людей, и в случае подозрения на болезнь берут под контроль всех. Поэтому данную систему наблюдения сильно раскритиковали. По сути она круглосуточно следит за всеми.
По мнению Ли Юйцуня, Китай справился с пандемией потому, что все люди слушали то, что им говорит государство. В данное время в Китае комендантского часа нет.
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