Украинцам рассказали, когда они спокойно смогут летать в Европу

Украинцы вероятно скорее всего смогут летать в Европу не раньше середины лета. Но для этого есть условие.

По словам главы Литвы, границы Европы должны открыться с лета, но пандемия может внести свои изменения. Сейчас страны ЕС переживают третью волну COVID-19.

"Невозможно предвидеть, как будет развиваться пандемия за два-три месяца. Как вы знаете, ограничение на некритичные поездки в ЕС из других стран были наложены по очевидным причинам. Сейчас это — прежде всего третья волна эпидемии в ЕС", - отметил Науседа.

Ограничения летом будут зависеть от многих факторов. Полеты украинцев будут зависеть от скорости вакцинации в стране. Если мало людей будут вакцинированы - это может стать существенной преградой для путешествий.

"Сейчас все государства спешат проводить вакцинацию, и Литва, так же, как и в целом ЕС, имеет амбициозную цель вакцинировать 70% взрослого населения до середины лета. Тогда границы могут открыться, но это будет зависеть также от вакцинации в других государствах, например в Украине. И это в принципе может быть преградой", - рассказал президент Литвы.

Напомним, что на сегодняшний день Украина занимает первое место по распространению коронавируса в Европе. Об этом говорят данные сайта Worldometers.