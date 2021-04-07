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Украинцам рассказали, когда они спокойно смогут летать в Европу

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 08:52
Украинцам рассказали, когда они спокойно смогут летать в Европу Фото: украинцы смогут летать в Европу в середине лета (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы вероятно скорее всего смогут летать в Европу не раньше середины лета. Но для этого есть условие.

Об этом сообщил "Европейской правде" президент Литвы Гитанас Науседа.

По словам главы Литвы, границы Европы должны открыться с лета, но пандемия может внести свои изменения. Сейчас страны ЕС переживают третью волну COVID-19.

"Невозможно предвидеть, как будет развиваться пандемия за два-три месяца. Как вы знаете, ограничение на некритичные поездки в ЕС из других стран были наложены по очевидным причинам. Сейчас это — прежде всего третья волна эпидемии в ЕС", - отметил Науседа.

Ограничения летом будут зависеть от многих факторов. Полеты украинцев будут зависеть от скорости вакцинации в стране. Если мало людей будут вакцинированы - это может стать существенной преградой для путешествий.

"Сейчас все государства спешат проводить вакцинацию, и Литва, так же, как и в целом ЕС, имеет амбициозную цель вакцинировать 70% взрослого населения до середины лета. Тогда границы могут открыться, но это будет зависеть также от вакцинации в других государствах, например в Украине. И это в принципе может быть преградой", - рассказал президент Литвы.

Напомним, что на сегодняшний день Украина занимает первое место по распространению коронавируса в Европе. Об этом говорят данные сайта Worldometers.

Читайте также в материале, грозит ли украинцам запрет на полеты за границу.

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