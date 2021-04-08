Обмежень майже немає, але є тотальний контроль: мешканець Уханя розповів про ситуацію в Китаї

Китайське місто Ухань увійшло в історію, як місце, звідки почалася світова пандемія COVID-19. В місті і в країні в цілому був дуже жорсткий карантин, і тепер обмежень практично немає, але людям необхідно скрізь носити маски.
Про це розповів житель Уханя Чи Юйцунь в інтерв'ю "КП" в Україні".
"У нас немає ніяких обмежень. Єдине - ми досі носимо маски в громадських місцях. У готелі, кіно, театрі, музеї, в метро або в автобусі потрібно бути в масці. А ще кожен зобов'язаний мати зелений код - код здоров'я, який підтверджує, що ти здоровий", - заявив Чи Юйцун.
Це програма, яка встановлюється на мобільний телефон. У цьому додатку необхідно ввести свої персональні дані і відсканувати обличчя.
Після система присвоює людині особистий QR-код. При цьому він може бути трьох кольорів:
Якщо у громадян жовтий або червоний код, то їм заборонено виходити на вулицю. Громадяни з жовтим кодом повинні перебувати на самоізоляції вдома протягом 14 днів.
До людей з червоним кодом застосовуються ще більш суворі обмеження. Їм заборонено контактувати навіть з своєю сім'єю. Треба сидіти на суворому карантині вдома або відправитись в лікарню.
При цьому код змінюється автоматично в залежності, де знаходилася людина. Якщо вона була у місці, де виявлено коронавірус, то потрібно буде здати тест.
Код здоров'я відстежує всі контакти людей, і в разі підозри на хворобу беруть під контроль всіх. Тому дану систему спостереження сильно розкритикували. По суті вона цілодобово стежить за всіма.
На думку Юйцуня, Китай впорався з пандемією тому, що всі люди слухали те, що їм говорить держава. В даний час в Китаї комендантської години немає.
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