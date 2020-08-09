Ограбили в день рождения: олимпийской чемпионке Яне Клочковой испортили праздник

Мошенники ограбили Яну Клочкову
Яну Клочкову обворовали в ее день рождения, 7 августа. О том, что конкретно украли у украинской четырехкратной олимпийской чемпионки по плаванию не известно.
О неприятности спортсменки написал ее друг, бизнесмен Тимофей Нагорный на своей странице в Facebook.
"Шок! День начался с очень неприятной новости! Яну Клочкову обворовали! Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в ее день рождения. Верю, что правоохранительные органы найдут воров! Верю, что справедливость есть! Верю в добро! Надеюсь, добрые люди помогут Яне! Люблю и всегда буду рядом!", - написал Нагорный.
Яна Клочкова в Instagram также рассказала, что ограбление произошло в охраняемом комплексе, в котором есть охрана и консьерж.
Скриншот с Instagram
Пользователи сети также шокированы наглостью воров.
Напомним, мужчина поджог свою жену в ее день рождения.
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