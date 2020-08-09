Пограбували в день народження: олімпійській чемпіонці Яні Клочковій зіпсували свято

Яну Клочкову обікрали в її день народження, 7 серпня. Про те, що конкретно вкрали в української чотирикратної олімпійської чемпіонки з плавання не відомо.

Про неприємності спортсменки написав її друг, бізнесмен Тимофій Нагорний на своїй сторінці в Facebook.

"Шок! День почався з дуже неприємної новини! Яну Клочкову обікрали! Героя України, чотирикратну олімпійську чемпіонку, рекордсменку світу Яну Клочкову обікрали в її день народження. Вірю, що правоохоронні органи знайдуть злодіїв! Вірю, що справедливість є! Вірю в добро! Сподіваюся, добрі люди допоможуть Яні! Люблю і завжди буду поруч! ", - написав Нагорний.

Яна Клочкова в Instagram також розповіла, що пограбування сталося в охоронюваному комплексі, в якому є охорона та консьєрж.

Скріншот з Instagram

Користувачі мережі також шоковані нахабством злодіїв.

Це реальне блюзнірство, нічого святого у людей, якщо їх так можна назвати. Яна, тримайся!

Ого. От виродки;

Жах;

Це просто жесть, співчуваю;

Добрі люди обов'язково допоможуть все повернути!

Жахливо;

Жах. Нічого святого

Щиро співчуваю ... але побиватися не варто. Треба берегти здоров'я !!!

Яні, терпіння і щастя! Злодіїв знайдуть, вірю. З Днем народження, гордість і перлина України!

Так що ж це таке ... Де ми живемо? Терпіння і дочекатися справедливості - це мої побажання Яні!

Ці недолюди не мають честі, тому і не цінують заслуги і працю інших. Мені дуже шкода. Тимофій, спасибі що не мовчиш і впевнена, що так цього не залишиш ... Яночка, і всупереч тому, що сталося, твій День народження ніхто не скасовував, і про тебе згадує і вітає море шанувальників і українців. Ми пишаємося тобою.

Нагадаємо, чоловік підпалив свою дружину в її день народження.

Раніше в Одесі банда підлітків жорстоко побила і пограбувала перехожого серед білого дня.