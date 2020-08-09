Пограбували в день народження: олімпійській чемпіонці Яні Клочковій зіпсували свято

Шахраї пограбували Яну Клочкову
Яну Клочкову обікрали в її день народження, 7 серпня. Про те, що конкретно вкрали в української чотирикратної олімпійської чемпіонки з плавання не відомо.
Про неприємності спортсменки написав її друг, бізнесмен Тимофій Нагорний на своїй сторінці в Facebook.
"Шок! День почався з дуже неприємної новини! Яну Клочкову обікрали! Героя України, чотирикратну олімпійську чемпіонку, рекордсменку світу Яну Клочкову обікрали в її день народження. Вірю, що правоохоронні органи знайдуть злодіїв! Вірю, що справедливість є! Вірю в добро! Сподіваюся, добрі люди допоможуть Яні! Люблю і завжди буду поруч! ", - написав Нагорний.
Яна Клочкова в Instagram також розповіла, що пограбування сталося в охоронюваному комплексі, в якому є охорона та консьєрж.
Скріншот з Instagram
Користувачі мережі також шоковані нахабством злодіїв.
Нагадаємо, чоловік підпалив свою дружину в її день народження.
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