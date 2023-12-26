UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Оголошено модель року: хто став найкращою зіркою подіумів 2023 (фото)

Анок Яй (фото: instagram.com/anokyai)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська фотомодель Анок Яй стала найкращою моделлю 2023 року за версією Models.com.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт порталу.

Оголошено модель 2023 року

26-річна модель опинилася на першому місці після підрахунку голосів від професійного журі, до якого входили відомі фотографи, дизайнери, редактори та стилісти.

Читачі також зробили вибір на користь Яй.

Анок Яй (фото: instagram.com/anokyai)

Відомо, що вона співпрацювала з низкою люксових брендів, таких як Prada і Estée Lauder.

Друге місце, на думку експертів модної індустрії, посіла американська фотомодель Палома Ельсессер.

Палома Ельсессер (фото: instagram.com/palomija)

У свою чергу, інтернет-користувачі віддали свої голоси за американську модель палестинсько-голландського походження Беллу Хадід.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Серед чоловіків лідерами стали Кіт Батлер і Матьє Сімоно, розділивши перше місце у згаданій категорії завдяки голосам фахівців і користувачів мережі.

Матьє Сімоно (фото: instagram.com/mathieu.simoneau​​​​​​​)

Нагадаємо, у грудні 2022 року найкращою моделлю було визнано Беллу Хадід, а друге місце посіла італійська топ-модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо Вікторія Черетті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Красота