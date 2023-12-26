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Объявлена модель года: кто стал лучшей звездой подиумов 2023 (фото)

Анок Яй (фото: instagram.com/anokyai)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская фотомодель Анок Яй стала лучшей моделью 2023 по версии Models.com.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт портала.

Объявлена модель 2023 года

26-летняя модель оказалась на первом месте после подсчета голосов от профессионального жюри, в которое входили известные фотографы, дизайнеры, редакторы и стилисты.

Читатели тоже сделали выбор в пользу Яй.

Анок Яй (фото: instagram.com/anokyai)

Известно, что она сотрудничала с рядом люксовых брендов, таких как Prada и Estée Lauder.

Второе место, по мнению экспертов модной индустрии, заняла американская фотомодель Палома Эльсессера.

Палома Эльсессера (фото: instagram.com/palomija)

В свою очередь, интернет-пользователи отдали свои голоса за американскую модель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Среди мужчин лидерами стали Кит Батлер и Матье Симоно, разделив первое место в данной категории благодаря голосам специалистов и пользователей сети.

Матье Симоно (фото: instagram.com/mathieu.simoneau​​​)

Напомним, в декабре 2022 года лучшей моделью была признана Белла Хадид, а второе место заняла итальянская топ-модель и любимая актера Леонардо Ди Каприо Виктория Черетти.

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