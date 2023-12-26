Объявлена модель года: кто стал лучшей звездой подиумов 2023 (фото)

Американская фотомодель Анок Яй стала лучшей моделью 2023 по версии Models.com.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт портала.
26-летняя модель оказалась на первом месте после подсчета голосов от профессионального жюри, в которое входили известные фотографы, дизайнеры, редакторы и стилисты.
Читатели тоже сделали выбор в пользу Яй.
Анок Яй (фото: instagram.com/anokyai)
Известно, что она сотрудничала с рядом люксовых брендов, таких как Prada и Estée Lauder.
Второе место, по мнению экспертов модной индустрии, заняла американская фотомодель Палома Эльсессера.
Палома Эльсессера (фото: instagram.com/palomija)
В свою очередь, интернет-пользователи отдали свои голоса за американскую модель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид.
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Среди мужчин лидерами стали Кит Батлер и Матье Симоно, разделив первое место в данной категории благодаря голосам специалистов и пользователей сети.
Матье Симоно (фото: instagram.com/mathieu.simoneau)
Напомним, в декабре 2022 года лучшей моделью была признана Белла Хадид, а второе место заняла итальянская топ-модель и любимая актера Леонардо Ди Каприо Виктория Черетти.
Недавно мы рассказывали, что Мисс Украина Вселенная Анна Неплях похудела на 12 килограммов.
Также дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма показали отдельную рождественскую открытку.