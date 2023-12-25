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Міс Україна Всесвіт Анна Неплях схудла на 12 кілограмів: фото до та після

Понеділок 25 грудня 2023 19:45
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Міс Україна Всесвіт Анна Неплях схудла на 12 кілограмів: фото до та після Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)
Автор: Іванна Пашкевич

Модель, блогерка та переможниця конкурсів краси Анна Неплях приголомшила результатами схуднення на понад 12 кілограмів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram учасниці десятого сезону шоу "Холостяк".

Анна Неплях показала результати своєї трансформації

Переможниця Міс Україна Всесвіт 2021 та Міс Інтерконтиненталь Україна 2017 розповіла, що схуднення стало одним з найважливіших її досягнень за останні 12 місяців.

Міс Україна Всесвіт Анна Неплях схудла на 12 кілограмів: фото до та після

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

За словами дівчини, їй знадобилося вісім років, щоб взяти себе в руки і почати любити себе.

"Почала любити себе, схудла на 12 кг і стала фітоняшкою. Не могла взяти себе в руки вісім років" - поділался зірка.

Також вона опублікувала колаж з двох фоток, на яких показала, як змінилося її тіло після схуднення на 12 кілограмів.

Міс Україна Всесвіт Анна Неплях схудла на 12 кілограмів: фото до та після

Анна Неплях до схуднення та після (фото: instagram.com/neplyah)

Нагадаємо, раніше Неплях зізнавалася, що у квітні її вага становила 71 кілограм.

Така форма її влаштовувала до того, поки у неї не почалися проблеми зі здоров’ям.

"Це не про те, що в будь-якій вазі добре. Не добре, бо у мене з'явилася протрузія у попереку, яку я заліковувала два місяці. Тиск постійно скаче. Надмірне вживання алкоголю. Харчуюсь я правильно, без обмежень, але з тим, що я не люблю жирне, смажене і мучне", - поділилася зірка.

Міс Україна Всесвіт Анна Неплях схудла на 12 кілограмів: фото до та після

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

У період з квітня до жовтня Анна скинула більше десяти кілограм, зараз цифра на її вагах - 59 кг.

Для досягнення такого результату Неплях була вимушена відмовитись від алкоголю. Також вона пропрацювала свій ментальний стан.

"Якщо я чогось дуже хочу - з'їм. Але зараз я обираю їжу, що піклується про мене і мою молодість і здоров'я. Я не вживаю вуглеводи", - розповіла дівчина.

Міс Україна Всесвіт Анна Неплях схудла на 12 кілограмів: фото до та після

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Раніше Настя Каменських зізналася, що погладшала.

Також Дантес показався з новою зачіскою та без кучерів.

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Анна Неплях звезды шоу-бизнеса