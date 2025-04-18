Оголошено ім’я нового "Холостяка": на це чекали тисячі українок

"У той час, коли кохання стає нашим головним джерелом натхнення і сили, ми готові назвати ім'я нового Холостяка - найбажаніший актор країни, пристрасний і магнетичний Тарас Цимбалюк", - сказано в повідомленні.

В описі до ролика сказано, що телеканал отримав безліч повідомлень про те, щоб головним героєм нового сезону був саме Цимбалюк.

"У свої 35 у Тараса багато успішних проєктів, фільми з ним потрапляють на Netflix, а його герої стають культовими. За його брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віру в кохання і який знає, до чого прагне у стосунках", - зазначили в описі.

Повідомляється, що 14-й сезон "Холостяка" вийде на екрани вже восени 2025 року.

Що відомо про Тараса Цимбалюка

Цимбалюк - український актор, який здобув популярність завдяки своїм ролям у телесеріалах і кіно.

Став широко відомим після участі в низці успішних проєктів, серед яких особливо виділяються ролі в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя". Серед останніх його робіт - у фільмах "Коли ти вийдеш заміж", "Песики" та серіалі "Кохання та полум'я".



Цимбалюк став новим холостяком (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Що відомо про особисте життя Цимбалюка

Цимбалюк уже двічі був одружений. У студентські роки він одружився з однокурсницею Ангеліною, проте незабаром пара зрозуміла, що вони занадто молоді для серйозних стосунків.

У 2021 році він одружився з візажисткою Тіною Антоненко. Вони були у стосунках 4 роки, а також близько року в офіційному шлюбі. Однак після початку повномасштабного вторгнення ці стосунки закінчилися.

Однак практично одразу після розлучення він почав зустрічатися з власницею київського ресторану Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label Світланою Готочкіною. Їхні стосунки зав'язалися в Instagram із взаємної симпатії.

Пара демонструвала в мережі свої пристрасні стосунки, а Тарас навіть познайомив дівчину зі своїми батьками.

Однак взимку 2024 року в ЗМІ з'явилися чутки, що вони розлучилися.



Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)