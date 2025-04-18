Объявлено имя нового "Холостяка": этого ждали тысячи украинок

"В то время, когда любовь становится нашим главным источником вдохновения и силы, мы готовы назвать имя нового Холостяка - самый желанный актер страны, страстный и магнетический Тарас Цымбалюк", - сказано в сообщении.

В описании к ролике сказано, что телеканал получил множество сообщений о том, чтобы главным героем нового сезона был именно Цымбалюк.

"В свои 35 у Тараса много успешных проектов, фильмы с ним попадают на Netflix, а его герои становятся культовыми. За его грубой внешностью скрывается мужчина, который не потерял веру в любовь и который знает, к чему стремится в отношениях", - отметили в описании.

Сообщается, что 14-й сезон "Холостяка" выйдет на экраны уже осенью 2025 года.

Что известно о Тарасе Цымбалюке

Цымбалюк - украинский актер, получивший известность благодаря своим ролям в телесериалах и кино.

Стал широко известен после участия в ряде успешных проектов, среди которых особенно выделяются роли в сериалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя". Среди последних его работ - в фильмах "Коли ти вийдеш заміж", "Песики" и в сериале "Кохання та полумʼя".



Цымбалюк стал новым холостяком (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Что известно о личной жизни Цимбалюка

Цымбалюк уже дважды был женат. В студенческие годы он женился на однокурснице Ангелине, однако вскоре пара поняла, что они слишком молоды для серьезных отношений.

В 2021 году он женился на визажистке Тине Антоненко. Они были в отношениях 4 года, а также около года в официальном браке. Однако после начала полномасштабного вторжения эти отношения закончились.

Однако практически сразу после развода он начал встречаться с владелицей киевского ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label Светланой Готочкиной. Их отношения завязались в Instagram с взаимной симпатии.

Пара демонстрировала в сети свои страстные отношения, а Тарас даже познакомил девушку со своими родителями.

Однако зимой 2024 года в СМИ появились слухи, что они расстались.



Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)