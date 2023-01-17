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Оголошення на під'їздах про мобілізацію: у КМВА дали роз'яснення

Чому на під'їздах з'явилися накази про мобілізацію (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні загальну мобілізацію оголошено з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона триватиме у 2023 році. У деяких районах Києва почали з'являтися оголошення у під'їздах будинків про наказ прибути до районного військкомату.

Кому потрібно обов'язково з'явитись у військкоматі до 31 січня і що означають такі оголошення, роз'яснили у Київській міській військовій адміністрації для ТСН.

Що означають ці оголошення

Як зазначили у КМВА, ці оголошення – виконання указу президента України "Про запровадження воєнного стану в Україні".

"Районні у місті Києві територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦ КСП), на виконання указу президента України "Про запровадження воєнного стану в Україні", про "Загальну мобілізацію", "Про військовий обов'язок та військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мають право доводити до громадян інформацію про планові заходи. Це звичайна робота ТЦ КСП", - пояснили у пресслужбі військової адміністрації.

А також закликали громадян не сприймати такі оголошення у якомусь іншому контексті, оскільки це все в межах законодавства та компетенції ТЦ КСП.

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Кому треба йти у військкомат

Зазначається, що ці оголошення спрямовані на інформування населення про те, що мобілізаційний процес в Україні триває і всі, кому вже було вручено повістки раніше, мають з'явитися до військкомату.

Крім того, українцям варто пам'ятати, що повістки вручаються з різних причин – для уточнення інформації, постановки на облік, призову на військову службу, проходження медкомісії.

До речі, раніше ми пояснювали, які види повісток бувають.

А ще розповідали, що треба знати про облік військовозобов'язаних за кордоном.

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