Оголошення на під'їздах про мобілізацію: у КМВА дали роз'яснення

Що означають ці оголошення

Як зазначили у КМВА, ці оголошення – виконання указу президента України "Про запровадження воєнного стану в Україні".

"Районні у місті Києві територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦ КСП), на виконання указу президента України "Про запровадження воєнного стану в Україні", про "Загальну мобілізацію", "Про військовий обов'язок та військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мають право доводити до громадян інформацію про планові заходи. Це звичайна робота ТЦ КСП", - пояснили у пресслужбі військової адміністрації.

А також закликали громадян не сприймати такі оголошення у якомусь іншому контексті, оскільки це все в межах законодавства та компетенції ТЦ КСП.

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Кому треба йти у військкомат

Зазначається, що ці оголошення спрямовані на інформування населення про те, що мобілізаційний процес в Україні триває і всі, кому вже було вручено повістки раніше, мають з'явитися до військкомату.

Крім того, українцям варто пам'ятати, що повістки вручаються з різних причин – для уточнення інформації, постановки на облік, призову на військову службу, проходження медкомісії.