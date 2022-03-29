Мобилизация в Украине: какие бывают виды повесток и где их могут вручить

Проводится общая мобилизация в течение 90 дней со дня вступления закона в силу. Будет проведено 4 волны.

В Украине военное положение, а это значит, что объявлена полная мобилизация. 3 марта 2022 года вышел Закон Верховной Рады "О мобилизации", который утвердил указ президента.

Какие существуют виды повесток и где их могут вручить – читайте в материале ниже.

Законом не установлено место, где можно или нельзя вручить повестку. Фактически, ее могут вручить лично в руки в любом месте – на улице, на блокпостах, на рабочем месте.

По правилам сначала должны установить личность человека, а уже после этого вручают ему повестку. Поэтому в военное время документы должны быть при себе всегда. И их придется предоставлять для проверки по первому требования уполномоченного лица.

Уполномоченные лица – это сотрудники военных комиссариатов, местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Также повестки могут вручать должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Какие бывают повестки:

Уточнение учетных данных

Прохождение медкомиссии

Призыв на военную службу в ВСУ

Прибыть на военный участок

Органы Национальной полиции имеют право доставлять граждан в территориальные центры комплектования военнообязанных.

После прибытия в военкомат нужно пройти военно-лечебную комиссию. Если признали годным, то военнообязанный получит вторую повестку – о явке по первому вызову или в конкретную дату.

При неявке по такой повестке уже наступает уголовная ответственность. Но после прохождения комиссии могут сразу направить для прохождения службы без вручения повестки.

Стоит отметить, что в первую очередь мобилизуют бывших военнослужащих до 40 лет, которые имеют боевой опыт, отслужили по контракту или в одну из волн мобилизации.

Во вторую очередь (эта волна идет сейчас) – военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

По третьей волне пойдут военнообязанные граждане, которые окончили кафедры ВУЗов как офицеры запаса и которых не призывали во время предыдущих мобилизационных кампаний.

И только во время четвертой волны будут призывать общественный резерв – граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу.

Все граждане, которые ранее не проходили службу, но были мобилизованы – в обязательном порядке отправляются в учебные центры ВСУ, где проходят подготовку.

Эти правила одинаково касается тех, кто находится по постоянному месту проживания и тех, кто покинул свой дом и находится в других областях Украины. Переселенцы обязаны встать на учет по месту фактического проживания.