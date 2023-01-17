Объявления на подъездах о мобилизации: в КГВА дали разъяснение

Что значат эти объявления

Как отметили в КГВА, эти объявления - исполнение указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".

"Районные в городе Киеве территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦ КСП), во исполнение указа президента Украины "О введении военного положения в Украине", об "Общей мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизацию", имеют право доводить до граждан информацию о плановых мероприятиях. Это обычная работа ТЦ КСП", - пояснили в пресс-службе военной администрации.

А также призвали граждан не воспринимать такие объявления в каком-то другом контексте, так как это все в пределах законодательства и компетенции ТЦ КСП.

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Кому нужно идти в военкомат

Отмечается, что эти объявления направлены на информирование населения о том, что мобилизационный процесс в Украине продолжается и все, кому уже были вручены повестки ранее, должны явиться в военкомат.

Кроме того, украинцам стоит помнить, что повестки вручаются по разным причинам - для уточнения информации, для постановки на учет, для призыва на воинскую службу, для прохождения медкомиссии.