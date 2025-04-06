Ого, це точно Гомер? Так виглядали б Сімпсони у реальному житті, якби вони існували насправді

Культові герої "Сімпсонів" уже понад 30 років залишаються частиною поп-культури. Але як би вони виглядали у реальному житті, без жовтої шкіри та карикатурних рис?

Як могли б виглядати герої "Сімпсонів" у реальному житті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Reddit.

Генеративна нейромережа на основі Midjourney або DALL·E перетворила персонажів на реалістичних людей. Зберігаючи ключові риси - зачіски, вираз обличчя, стиль - вона зробила їх такими, якими ми б могли побачити їх у нашому світі.

The Simpsons - це найдовший анімаційний серіал в історії телебачення, який вперше вийшов на екрани ще у 1989 році. Гомер Сімпсон (фото: TimequakeTales/Reddit)

Його автор, Мет Ґрейнінґ, створив серію як сатиричне відображення американської родини - з усіма їхніми слабкостями, недоліками й кумедними ситуаціями. Мардж Сімпсон (фото: TimequakeTales/Reddit)

Попри просту анімацію, "Сімпсони" швидко завоювали популярність завдяки гострому гумору, несподіваним соціальним коментарям і влучному висміюванню американської культури. Барт, Ліза, Сніжок та Маленький помічник Санти (фото: TimequakeTales/Reddit)

За роки шоу зібрало понад 30 сезонів, десятки премій "Еммі" і мільйони фанатів по всьому світу. Петті та Сальма Був'є (фото: TimequakeTales/Reddit)

"Сімпсони" давно стали культурним феноменом. Багато з того, що вони показували в серіях десятки років тому, справді збулося: від технологій майбутнього до політичних прогнозів.

Кожен персонаж у серіалі - це не просто герой, а збірний образ певного типажу в суспільстві.

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