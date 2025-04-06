Ого, это точно Гомер? Так выглядели бы Симпсоны в реальной жизни, если бы они существовали на самом деле

Культовые герои "Симпсонов" уже более 30 лет остаются частью поп-культуры. Но как бы они выглядели в реальной жизни, без желтой кожи и карикатурных черт?

Как могли бы выглядеть герои "Симпсонов" в реальной жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Reddit .

Генеративная нейросеть на основе Midjourney или DALL-E превратила персонажей в реалистичных людей. Сохраняя ключевые черты - прически, выражение лица, стиль - она сделала их такими, какими мы бы могли увидеть их в нашем мире.

The Simpsons - это самый длинный анимационный сериал в истории телевидения, который впервые вышел на экраны еще в 1989 году. Гомер Симпсон (фото: TimequakeTales/Reddit)

Его автор, Мэт Грейнинг, создал серию как сатирическое отражение американской семьи - со всеми их слабостями, недостатками и забавными ситуациями. Мардж Симпсон (фото: TimequakeTales/Reddit)

Несмотря на простую анимацию, "Симпсоны" быстро завоевали популярность благодаря острому юмору, неожиданным социальным комментариям и меткому высмеиванию американской культуры. Барт, Лиза, Снежок и Маленький помощник Санты (фото: TimequakeTales/Reddit)

За годы шоу собрало более 30 сезонов, десятки премий "Эмми" и миллионы фанатов по всему миру. Петти и Сальма Бувье (фото: TimequakeTales/Reddit)

"Симпсоны" давно стали культурным феноменом. Многое из того, что они показывали в сериях десятки лет назад, действительно сбылось: от технологий будущего до политических прогнозов.

Каждый персонаж в сериале - это не просто герой, а собирательный образ определенного типажа в обществе.

Другие герои: