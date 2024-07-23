10 найбожевільніших прогнозів Сімпсонів на 2024 рік

Мультсеріал "Сімпсони" вважають одним з найкращих, а ще й одним з наймістичніших. Бо багато сюжетів, які були показані у різних серіях та у різні роки, справджувалися в реальному житті.

Які цікаві прогнози "Сімпсонів" були зроблені на 2024 рік, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Амбіції Трампа на крісло президента

Інколи здається, що у сценаристів серіалу є якийсь магічний шар, де вони бачать майбутнє. 15 листопада 2022 року Дональд Трамп заявив, що знову буде балотуватися у президенти США.

Сценарист Ел Джин показав сцену з мультсеріалу "Сімпсони", де Гомер Сімпсон пролітає повз знак на задньому плані, на якому написано "Трамп 2024". І це було ще до того, як Трамп був обраний президентом уперше!

Сімпсони передбачили плани Трампа (скриншот)

Роботи зі штучним інтелектом захоплюють світ

І хоча це передбачення ще не збулося, штучний інтелект поступово відвойовує свої позиції. У 17 серії 23 сезону є сцена, де Гомер втратив роботу через те, що його роботодавець замінив усіх працівників-людей роботами.

Зараз вже є роботи-офіціанти в Японії, наприклад. А вчені всього світу продовжують роботу над удосконаленням різних роботів, які зможуть замінити людей на певних роботах.

Сімпсони передбачають захоплення світу штучним інтелектом (Скриншот)

Дитячий перекладач

У 24 серії 3 сезону "Сімпсонів" Херб Пауєр, названий брат Гомера, вигадує чарівний гаджет, який перекладає дитячий лепет у справжню та зрозумілу мову. Щоб батьки знали, що хоче малятко.

Швейцарська компанія-розробник програмного забезпечення Zoundream створила машину, яка використовує силу штучного інтелекту для розуміння того, чого хочуть діти, коли плачуть.

Сімпсони раніше науковців вигадали гаджет для перекладу з дитячої мови на дорослу (Скриншот)

Жінка-президент

Чи готові Сполучені Штати Америки поставити жінку на найвищий пост у країні? Ефективність жінки-президента не викликає сумнівів, бо жінки вже не раз доводили свої таланти у сфері політики.

В одному з епізодів "Сімпсонів" Ліза стає першою жінкою-президентом США. В цій серії країна стала банкротом через помилкові фінансові рішення, прийняті попереднім президентом (схожим на Дональда Трампа), а Лізі прийшлося трохи підвищити податки, щоб врятувати ситуацію.

До речі, у цій серії Ліза дуже подібна до Камали Гарріс.

Сімпсони передбачають появу першої жінки-президента (Скриншот)

Літаючі автомобілі

Такі раніше можна було побачити хіба в науково-фантастичних фільмах. В 15 епізоді 16 сезону Барт та Ліза бачать майбутнє сім'ї й там вони їздять вулицями на своїх літаючих автомобілях.

Компанія Samson Sky з Орегону заявила, що перші літаючі автомобілі з'являться у 2024 році. Розробка цього автомобіля тривала 14 років, і зараз вони готові не тільки показати світові, що в них вийшло, але й почати перші поставки своїм клієнтам.

Сімпсони знали, що у майбутньому з'явиться літаючий автомобіль (Скриншот)

Технологія голограм

У наші дні технології розвиваються з такою швидкістю, що більшість з нас за ними не встигає. Але не "Сімпсони" - вони й ще на пару кроків попереду.

В одному з епізодів Барт заглядає у майбутнє через одну з Thingamajigs професора Френка Дуди. І у цьому майбутньому Барт отримує голографічне повідомлення, де його разом з групою запрошують на концерт у клубі.

Варто зазначити, що у 2024 році голограми стали вже таким самим звичним явищем, як мобільні телефони. Незрозуміло тільки, звідки про це взнали сценаристи серіалу.

Сімпсони передбачили появу голограм (Скриншот)

Третя світова війна

22 листопада 1987 року вийшов спеціальний епізод "Сімпсонів", в якому було заховано передбачення на майбутнє. Ситуація крутиться навколо Гомера Сімпсона, який частенько розігрував свою родину, лякаючи їх Третьою Світовою війною. Він їх піднімав з ліжка, просив бігти в укриття від радіоактивних осадків, ніби вже був кінець світу.

І зараз світ найближче, ніж будь-коли, до Третьої світової війни. За останні роки спалахнуло дуже багато конфліктів у різних частинах світу, а деякі країни ще й потенційно погрожують "ядерною зброєю".

Ще у 1987 році Сімпсони передбачили Третю Світову війну (Скриншот)

Вихід фільму "Барбі" та арешт Трампа

Хоч це було і не зовсім передбачення на 2024 рік, але воно точно заслуговує уваги. В одному з епізодів серіалу є сцена, де у новинах повідомляють о дивному співпадінні між випуском нової ляльки Барбі та арештом президента.

І це дуже нагадує обставини арешту бувшого президента Дональда Трампа 4 квітня 2023 року. І ця подія пройшла не дуже помічена, бо усі новинні агентства розповідали про новий фільм "Барбі".

Колонізація Марса

У 590 епізоді "Сімпсонів", який вийшов 13 березня 2016 року, Ліза добровільно переїжджає жити на Марс. Оскільки родина план не підтримала, вони розробили стратегії, як змінити її рішення. Але всі зазнали невдачі. Згодом у серіалі показують 2051 рік, де Мардж та Ліза живуть на Марсі, а Ліза планує переїхати на Венеру.

Ілон Маск через деякий час після виходу цієї серії заявив, що планує відправити людей на Марс та створити колонію з 1 млн людей. І найцікавіше - він планує заснувати цю колонію до 2050 року.

Apple Vision Pro

У 2016 році "Сімпсони" випустили епізод, де містер Бернс найняв Мардж, Барта, Лізу та Меггі, щоб зіграти сім'ю віртуальної реальності для пробного запуску нової гарнітури, яка неймовірно схожа на Vision Pro. У Спрингфілді спалахнув хаос і всі стали залежними від нового продукту. Люди почали падати в люки та влітати у стовпи.

А за 6 років з'явилася новина про вихід Vision Pro, який був неймовірно схожий на девайс, яким користувалися Сімпсони.

Сімпсони передбачили появу окулярів для віртуальної реальності (Скриншот)