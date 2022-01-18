Огненное небо: в Киеве завораживающий закат попал на фото

Сегодня, 18 января, в Киеве небо окрасилось во время заката в яркие "огненные" цвета, что обычно бывает во время смещения атмосферных фронтов.

Фото восхитительного заката были сделаны в Подольском районе Киева, на Куреневке.

На снимках можно полюбоваться "марсианскими пейзажами" на фоне киевских высоток и зимних деревьев, которые уже давно сбросили свою листву и молчаливо ждут весну.

Напомним, что осенью 2021 года, в ноябре, жители столицы также стали свидетелями потрясающего заката. Тогда люди во многих районах делали фото восхитительного природного явления, выкладывали их в сети и делились со своими знакомыми и близкими.

На днях в сети появились впечатляющие фото обледеневшего берега Кирилловки. На новых снимках, которые опубликовали в сети, можно увидеть обледеневший берег Азовского моря.

В камеру одного из местных жителей попали обледеневшие камни, которые выглядят просто потрясающе. Отметим, что недавно в Кирилловке был шторм.

Минусовые температуры сделали свое дело и камни покрылись льдом. Впечатляющую картину создала сама природа. Пользователи сети в восторге от этих фотографий.