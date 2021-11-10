Над Киевом "пылало" небо: смотрите невероятные фото огненного заката

В Киеве небо окрасилось во время заката в необычайные "огненные" цвета 10 ноября, и такая фантастическая палитра обычно бывает обусловлена смещением атмосферных фронтов. Красочные фото "горящего неба" над столицей и в ближайших городах активно публикуют в сети.

"Марсианские пейзажи" из-за сегодняшнего невероятного заката над Киевом смотрите в нашем материале ниже.

На снимках можно насладиться видами "пылающего воздушного океана" на фоне высоток и храмов Киева, ярким отражением заката на глади водоемов, пасторалью обагренных солнцем облаков в ветвях деревьев в парках и скверах. Таким закатом восторгались 10 ноября жители северных районов Киева (фото: styler.rbc.ua) "Огненный" закат на фоне строящихся высоток в Киеве (фото: facebook.com / Татьяна Боковня) Сначала фон заката в Киеве был ярко-оранжевым, а уже через несколько минут палитра потемнела и стала более насыщенной (фото: facebook.com/roman.davidoff1) "Огненный" закат на фоне церквей в Киеве (фото: facebook.com / Svitlana Karepina) И в Броварах тоже наслаждались необычайным закатом (фото: Brovarymedia) "Пылающее" небо на Дорогожичах в Киеве (фото: facebook.com/groups / Сырец ФБ) Видео: огненный закат над Киевом 10 ноября Закат над Голосеевским лесом (фото: facebook.com/Glsvsk) "Горящее" небо в Киеве 10 ноября (фото: instagram.com/owl_vinn) Вдохновляющая красота необычайного заката над Киевом и в окрестностях 10 ноября (фото: скриншот)