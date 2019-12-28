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Ждал пока все выйдут: опубликованы неожиданные детали трагедии в Одессе (видео)

STYLERПерсоны    28.12.2019 - 14:08
Ждал пока все выйдут: опубликованы неожиданные детали трагедии в Одессе (видео)
Пожар в одесском колледже (коллаж РБК-Украина)

Пожар в одесском колледже унес из жизни ученых, студентов и работников учреждения и института

В последний путь провели погибших во время пожара в одесском колледже на Троицкой директора Института морской биологии НАН Украины Бориса Александрова и его помощницу Галину Иванович. Церемония прощания состоялась в здании биологического факультета ОНУ им. Мечникова. Проститься с учеными пришли сотни людей, среди которых родственники, студенты, коллеги и иностранные соратники. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В день пожара, 4 декабря, в здании института находилось около 20 ученых. Когда из окон колледжа начал появляться дым, Борис Александров начал обзванивать коллег и сообщать им о том, что нужно срочно эвакуировать всех, кто находится в здании.

"Он мне позвонил, я находилась в другом крыле, чтобы я выводила людей. А почему сам не вышел – до сих пор не могу понять. Мы надеялись, что их эвакуировали", – рассказала Ирина Луцкова, замдиректора института.

Позже выяснилось, что ученый хотел убедиться, что все покинули помещение, поэтому оставался в стенах института до последнего вместе со своей помощницей Галиной Иванович.

Пожар в одесском колледже - опубликованы новые детали трагедии

Во время церемонии прощания ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко рассказал, каким был погибший Борис Александров.

"Борис был очень добрым и позитивным человеком. Он никогда не мог вспылить, хотя у нас часто велись жесткие научные дискуссии. Это страшная трагедия для близких, для науки и для всей Украины. Я надеюсь, это трагедия всколыхнет власть имущих и повернет их взоры к состоянию украинский науки. Это страшный удар, и это отбрасывает гидробиологическую науку назад, поскольку он был одним из самых известных в мировой гидробиологической науке людей", — рассказал ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

Присутствующие отметили, что Иванович была не только помощницей Александрова, но и самостоятельным ученым.

"Галина Валентиновна была одной из самых ярких гидробиологов Украины. Если вы сегодня посмотрите отчёт нашего института в разделе "научные достижения", а в него попадает далеко не каждый сотрудник, то вы увидите тот вклад, который Галина Валентиновна оставила как исследователь", — рассказала и.о. ректора Института морской биологии НАН Украины Галина Миничева.

Напомним, что ранее был опубликован список жертв пожара в Одессе.

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