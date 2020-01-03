ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Все було у вогні: під Миколаєвом загорівся потяг з пасажирами

STYLERЖиття    03.01.2020 - 09:38
Все було у вогні: під Миколаєвом загорівся потяг з пасажирами
Під Миколаєвом загорівся пасажирський поїзд (Колаж РБК-Україна)

Команда поїзда намагалася загасити вогонь самостійно, але їм це не вдалося

У Миколаївській області загорівся тепловоз пасажирського поїзда "Харків-Херсон". Команда поїзда намагалася загасити пожежу власними силами, але їм це не вдалося.

Інцидент стався 2 січня, близько 11 години в районі станції Любліно Снігурівського району Миколаївської області.

"2 січня в 11:36 надійшло повідомлення про займання тепловозу пасажирського потягу "Харків-Херсон" біля станції Любино у Снігурівському районі Миколаївської області. На виклик прибули пожежники 24 державної пожарноспасательной частини ГУ ДСНС України в Миколаївській області та місцева пожежна охорона "Первомайське". Встановлено, що машиніст, його помічник і провідники намагалися загасити пожежу вогнегасниками, але не вдалося", - розповіли про пожежу в ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Все було у вогні: під Миколаєвом загорівся потяг з пасажирами

Під Миколаєвом загорівся потяг

В 12:00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а ще через півгодини повністю загасити. Як повідомили пожежники, причина загоряння – замикання високовольтної камери секції Б тепловоза 2Е10УТ0070.

Згорілий тепловоз відчепили від вагонів поїзда і відігнали на безпечну відстань. В результаті пожежі, на щастя, ніхто не постраждав. Через чотири години до кінцевої станції доставили інший тепловоз.

В Миколаївській області на ходу загорівся пасажирський поїзд

У Запорізькій області сталася пожежа в житловому будинку загинули двоє дітей У німецькому зоопарку сталася пожежа в новорічну ніч, десятки тварин загинули
Новини України поездпожежа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся