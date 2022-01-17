Оглашен список участников Нацотбора на Евровидение 2022

Объявлен полный список участников Нацотбора на Евровидение 2022. В нем 27 участников, которые поборются за право представлять Украину в известном песенном конкурсе.
Об этом сообщает "Суспильне".
На следующей неделе будет объявлен список финалистов и состоится жеребьевка между ними для участия в финале. При этом в финале будет только 8 участников.
Интересно, что в Нацотборе в этом году хотели принять участие 284 исполнителей.
Финал Национального отбора на Евровидение 2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРШИЙ.
Хозяином Евровидения 2022 является город Турин в Италии. Большой финал пройдет в арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы - 10 и 12 мая.
Напомним, украинская группа GO_A, которая участвовала в Евровидении в этом году, выиграла конкурс Eurovision Awards. Музыканты получили престижную награду перед Новым годом.