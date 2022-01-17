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Оглашен список участников Нацотбора на Евровидение 2022

Автор: Роман Мирончук

Объявлен полный список участников Нацотбора на Евровидение 2022. В нем 27 участников, которые поборются за право представлять Украину в известном песенном конкурсе.

Об этом сообщает "Суспильне".

Список участников

  • Alina Pash
  • AMARIIA
  • Barleben
  • DOdoBro
  • Cloudless
  • FIZRUK
  • Gorim!
  • IDXO
  • Kalush Orchestra
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
  • ROXOLANA
  • Schor
  • SHY
  • Sofia Shanti
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
  • Victoria NIRO
  • WELLBOY
  • АНЦЯ
  • Вика Ягич
  • Східзахід
  • Юлия Тимочко

На следующей неделе будет объявлен список финалистов и состоится жеребьевка между ними для участия в финале. При этом в финале будет только 8 участников.

Интересно, что в Нацотборе в этом году хотели принять участие 284 исполнителей.

Когда будет финал Нацотбора

Финал Национального отбора на Евровидение 2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРШИЙ.

Евровидение 2022

Хозяином Евровидения 2022 является город Турин в Италии. Большой финал пройдет в арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы - 10 и 12 мая.

Напомним, украинская группа GO_A, которая участвовала в Евровидении в этом году, выиграла конкурс Eurovision Awards. Музыканты получили престижную награду перед Новым годом.

Ранее стали известны все страны-участники Евровидения 2022.

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