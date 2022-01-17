Оглашен список участников Нацотбора на Евровидение 2022

Список участников

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

Sofia Shanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

АНЦЯ

Вика Ягич

Східзахід

Юлия Тимочко

На следующей неделе будет объявлен список финалистов и состоится жеребьевка между ними для участия в финале. При этом в финале будет только 8 участников.

Интересно, что в Нацотборе в этом году хотели принять участие 284 исполнителей.

Когда будет финал Нацотбора

Финал Национального отбора на Евровидение 2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРШИЙ.

Евровидение 2022

Хозяином Евровидения 2022 является город Турин в Италии. Большой финал пройдет в арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы - 10 и 12 мая.