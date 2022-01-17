Оголошено список учасників Нацвідбору на Євробачення 2022

Оголошено повний список учасників нацвідбору на Євробачення 2022. У ньому 27 учасників, які поборються за право представляти Україну у відомому пісенному конкурсі.
Про це повідомляє "Суспільне".
Наступного тижня буде оголошено список фіналістів і відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі. При цьому у фіналі буде тільки 8 учасників.
Цікаво, що в Нацвідборі цього року хотіли взяти участь 284 виконавців.
Фінал Національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: ПЕРШИЙ.
Господарем Євробачення 2022 є місто Турин в Італії. Великий фінал пройде в Арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали - 10 і 12 травня.
Нагадаємо, український гурт GO_A, який брав участь у Євробаченні цього року, виграв конкурс Eurovision Awards. Музиканти отримали престижну нагороду перед Новим роком.