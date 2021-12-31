Группа GO_A выиграла престижный конкурс Eurovision Awards: подарок под Новый год

Украинская группа GO_A, которая участвовала в Евровидении в этом году, выиграла конкурс Eurovision Awards. Музыкантам перед Новым годом удалось получить престижную награду.

Об этом стало известно из соцсетей коллектива.

Коллектив выиграл конкурс в номинации "Самая инновационная сценическая постановка".

"Мы благодарны всем, кто работал над созданием нашего номера! Вы — команда мечты", - отреагировали музыканты группы свою победу.

Cценическую постановку шоу группы GO_A делали режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский из компании RedRabbit.

GO_A получили престижную награду (фото: facebook.com/GoAbandoriginal)

Напомним, в финале Евровидения 2021 группа GO_A заняла пятое место, в то же время согласно зрительскому голосованию - второе место.

Победителем стала итальянская группа Måneskin, которая в зрительском голосовании заняла первое место, а по оценкам жюри - четвертое.