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Группа GO_A выиграла престижный конкурс Eurovision Awards: подарок под Новый год

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Пятница 31 декабря 2021 12:58
Группа GO_A выиграла престижный конкурс Eurovision Awards: подарок под Новый год Фото: Группа GO_A получили награду (instagram com go a band)
Автор: Людмила Жукова

Украинская группа GO_A, которая участвовала в Евровидении в этом году, выиграла конкурс Eurovision Awards. Музыкантам перед Новым годом удалось получить престижную награду.

Об этом стало известно из соцсетей коллектива.

Коллектив выиграл конкурс в номинации "Самая инновационная сценическая постановка".

"Мы благодарны всем, кто работал над созданием нашего номера! Вы — команда мечты", - отреагировали музыканты группы свою победу.

Cценическую постановку шоу группы GO_A делали режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский из компании RedRabbit.

Группа GO_A выиграла престижный конкурс Eurovision Awards: подарок под Новый год

GO_A получили престижную награду (фото: facebook.com/GoAbandoriginal)

Напомним, в финале Евровидения 2021 группа GO_A заняла пятое место, в то же время согласно зрительскому голосованию - второе место.

Победителем стала итальянская группа Måneskin, которая в зрительском голосовании заняла первое место, а по оценкам жюри - четвертое.

Как мы писали ранее, Руслан Квинта рассказал, почему группа Go_A могла не выступить на Евровидении.

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