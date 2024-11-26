Огірочник або суп з квашеними огірками: старовинний рецепт української першої страви

Огірочник - одна з найбільш древніх українських перших страв, припускають, що він виник в той час, що й борщ. Огірочник готують на м'ясному бульйоні, додаючи квашені огірки, за що страва отримала таку назву.

Про те, як готувати традиційний український суп з квашених огірків, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для огірочника

Для того, щоб приготувати традиційний український суп з квашених огірків, потрібні такі продукти:

вода - 3 л

ребра яловичі - 1 кг

квашені огірки - 5 шт.

картопля - 6-7 шт.

морква - 1 шт.

петрушка - 1 корінь

цибуля - 2 шт.

сметана - 5 ст. л.

кріп свіжий - 1 пучок

сіль - до смаку

олія - для смаження

Як готувати огірочник

Щоб приготувати смачний огірочник, необхідно підготувати ребра для наваристого бульйону. Спершу м'ясо потрібно вимочити в холодній воді протягом години, щоб вийшла зайва кров. Потім ребра ще раз промивають під проточною водою.

Перекладіть ребра в глибоку каструлю, залийте водою і доведіть рідину до кипіння, знімаючи піну. За цей час почистьте моркву, петрушку та 1 цибулю, нарізати їх не потрібно.

Після того, як м'ясо провариться протягом 30 хвилин, вкиньте моркву, цибулю та петрушку. Це додасть смаку та аромату. Варіть бульйон ще півтори години, знімаючи піну.

Після закінчення часу варіння, витягніть з бульйону цибулю, моркву та петрушку. Дістаньте ребра та наріжте їх на невеликі шматочки, які пізніше додаватимуться до страви.

Огірочник вариться на яловичих ребрах (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Почистьте картоплю, наріжте її на невеликі шматочки та всипте в бульйон. Почистьте і наріжте на дрібні кубики другу цибулю. Її потрібно обсмажити до розм'якшення і прозорості на олії - завдяки цьому огірочник матиме насичений смак та запах.

Квашені огірки потрібно натерти на великій тертці, а потім відтиснути сік в окрему чашку. Виливати рідину не потрібно, нею регулюють кислотність страви.

Як готувати огірочник (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Всипте натертий огірок до цибулі і злегка присмажте інгредієнти протягом декількох хвилин. Спочатку додайте до бульйону з картоплею шматочки м'яса, а потім, коли картопля повністю відвариться - засмажку з огірка та цибулі.

Проваріть огірочник приблизно 3 хвилини, та додайте сметану. Проте важливо спершу розвести сметану в окремій мисці бульйоном, щоб вона не згорнулася.

Як варити огірочник (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Після цього проваріть суп ще протягом декількох хвилин, прикрасьте кропом - і страва готова. Щоб зробити страву більш кислою, додайте сік з квашених огірків.