Огуречник или суп с квашеными огурцами: старинный рецепт украинского первого блюда
Огуречник - одно из самых древних украинских первых блюд, предполагают, что он возник в то время, что и борщ. Огуречник готовят на мясном бульоне, добавляя квашеные огурцы, за что блюдо получило такое название.
О том, как готовить традиционный украинский суп из квашеных огурцов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Что нужно для огуречника
Для того чтобы приготовить традиционный украинский суп из квашеных огурцов, нужны следующие продукты:
- вода - 3 л
- ребра говяжьи - 1 кг
- квашеные огурцы - 5 шт.
- картофель - 6-7 шт.
- морковь - 1 шт.
- петрушка - 1 корень
- лук - 2 шт.
- сметана - 5 ст. л.
- укроп свежий - 1 пучок
- соль - по вкусу
- растительное масло - для жарки
Как готовить огуречник
Чтобы приготовить вкусный огуречник, необходимо подготовить ребра для наваристого бульона. Сначала мясо нужно вымочить в холодной воде в течение часа, чтобы вышла излишняя кровь. Затем ребра снова промывают под проточной водой.
Переложите ребра в глубокую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения жидкость, снимая пену. За это время почистите морковь, петрушку и 1 лук, нарезать их не нужно.
После того, как мясо проварится в течение 30 минут, бросьте морковь, лук и петрушку. Это придаст вкус и аромат. Варите бульон еще полтора часа, снимая пену.
По истечении времени варки извлеките из бульона лук, морковь и петрушку. Достаньте ребра и нарежьте их на небольшие кусочки, которые позже будут добавляться в блюдо.
Огуречник варится на говяжьих ребрах (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Почистьте картофель, нарежьте его на небольшие кусочки и всыпьте в бульон. Почистьте и нарежьте на мелкие кубики второй лук. Его нужно обжарить до размягчения и прозрачности на растительном масле - благодаря этому огуречник будет иметь насыщенный вкус и запах.
Квашеные огурцы нужно натереть на большой терке, а затем отжать сок в отдельную чашку. Выливать жидкость не нужно, ею регулируют кислотность блюда.
Как готовить огуречник (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Всыпьте натертый огурец в лук и слегка поджарьте ингредиенты в течение нескольких минут. Сначала добавьте к бульону с картофелем кусочки мяса, а затем, когда картофель полностью отварится - зажарку из огурца и лука.
Проварите огуречник примерно 3 минуты и добавьте сметану. Однако важно сначала развести сметану в отдельной миске бульоном, чтобы она не свернулась.
Как варить огуречник (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
После этого проварите суп еще в течение нескольких минут, украсьте укропом - и блюдо готово. Чтобы сделать блюдо более кислым, добавьте сок из квашеных огурцов.
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