Как оформлять новорожденных во время войны: подробная инструкция
Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор в стране было введено военное положение. Поэтому важно знать, как оформлять новорожденных во время войны.
Об этом сообщает Минцифра.
В частности, на сегодняшний день неизвестно точное количество новорожденных детей, ведь посчитать количество младенцев в укрытиях страны сейчас невозможно.
Как зарегистрировать младенца
В связи с военным состоянием услуга Малышка недоступна. Поэтому зарегистрировать ребенка можно в ближайшем отделе ДРАЦС, где нет активных боевых действий.
Отмечается, что для регистрации понадобится бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о.
Если доступ к реестру ДРАЦС будет отсутствовать, госорганы составят запись в бумажной форме. А как только доступ возобновится, все сведения будут внесены в реестр в течение 5 рабочих дней.
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