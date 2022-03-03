Как оформлять новорожденных во время войны: подробная инструкция

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор в стране было введено военное положение. Поэтому важно знать, как оформлять новорожденных во время войны.

В частности, на сегодняшний день неизвестно точное количество новорожденных детей, ведь посчитать количество младенцев в укрытиях страны сейчас невозможно.

Как зарегистрировать младенца

В связи с военным состоянием услуга Малышка недоступна. Поэтому зарегистрировать ребенка можно в ближайшем отделе ДРАЦС, где нет активных боевых действий.

Отмечается, что для регистрации понадобится бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о.

Если доступ к реестру ДРАЦС будет отсутствовать, госорганы составят запись в бумажной форме. А как только доступ возобновится, все сведения будут внесены в реестр в течение 5 рабочих дней.