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Як оформлювати новонароджених під час війни: детальна інструкція

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Четвер 03 березня 2022 14:11
Як оформлювати новонароджених під час війни: детальна інструкція Як зареєструвати немовля під час війни (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді в країні запровадили воєнний стан. Тому важливо знати, як оформлювати новонароджених під час війни.

Про це повідомляє Мінцифра.

Зокрема, на сьогодні не відомо точної кількості новонароджених дітей, адже порахувати кількість немовлят в укриттях країни зараз неможливо.

Як зареєструвати немовля

У звʼязку з воєнним станом послуга єМалятко недоступна. Тому зареєструвати дитину можна в найближчому відділі ДРАЦС, де немає активних бойових дій.

Зазначається, що для реєстрації знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.

Якщо доступ до реєстру ДРАЦС буде відсутній, то держоргани складуть запис у паперовій формі. А щойно доступ відновиться, усі відомості будуть внесені до реєстру протягом 5 робочих днів.

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