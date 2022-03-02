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В Киеве иностранные журналисты приехали в роддом, чтобы показать зверство РФ

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Киев, Среда 02 марта 2022 18:55
В Киеве иностранные журналисты приехали в роддом, чтобы показать зверство РФ В Киеве в роддом приехали иностранные журналисты (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Киевском роддоме женщины продолжают рожать. В настоящее время младенцы появляются на свет под звуки обстрелов.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В частности, в роддом №5 приехали 60 иностранных журналистов. Также среди них работники авторитетных изданий CNN, BBC, FOX NEWS, ZDF и France 24.

"Надеюсь, что кадры из киевского метро и роддома убедят Израиль, и даже арабские страны начать вводить санкции против нацистской России Путина", - подчеркнул Антон Геращенко.

Кроме того, он добавил, что киевлянки не сдаются, а улыбаются. Женщины готовы рожать в страшных условиях и верят, что дети будут жить в европейской Украине.

В Киеве иностранные журналисты приехали в роддом, чтобы показать зверство РФВ Киеве иностранные журналисты приехали в роддом, чтобы показать зверство РФВ Киеве иностранные журналисты приехали в роддом, чтобы показать зверство РФВ Киеве иностранные журналисты приехали в роддом, чтобы показать зверство РФВ Киеве в роддом приехали иностранные журналисты (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Ранее мы сообщали, что в Чернигове под обстрелами родились две тройни.

Также мы писали, что на Волыни в укрытии больницы родился ребенок.

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