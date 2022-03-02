В Киеве иностранные журналисты приехали в роддом, чтобы показать зверство РФ

В Киевском роддоме женщины продолжают рожать. В настоящее время младенцы появляются на свет под звуки обстрелов.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В частности, в роддом №5 приехали 60 иностранных журналистов. Также среди них работники авторитетных изданий CNN, BBC, FOX NEWS, ZDF и France 24.

"Надеюсь, что кадры из киевского метро и роддома убедят Израиль, и даже арабские страны начать вводить санкции против нацистской России Путина", - подчеркнул Антон Геращенко.

Кроме того, он добавил, что киевлянки не сдаются, а улыбаются. Женщины готовы рожать в страшных условиях и верят, что дети будут жить в европейской Украине.

В Киеве в роддом приехали иностранные журналисты (t.me/Pravda_Gerashchenko)