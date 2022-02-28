Что делать, если роды начались в бомбоубежище: подробная инструкция

Россия напала на Украину 24 февраля. Поэтому украинские женщины во время обстрелов вынуждены прятаться в бомбоубежищах.

Как действовать, когда роды начались в бомбоубежище, сообщает ресурс Ukraine Now.

Акушер-гинеколог Людмила Шупенюк заверила, что роды - это физиологический процесс. Если женщина ничего о них не знает, она в любом случае сможет родить.

В первые дни войны в Украине, в экстремальных условиях, родилось уже несколько малышей. Женщины, находящиеся на последнем сроке беременности, сейчас переживают максимальный стресс.

В такой ситуации важно не растеряться и не бояться, ведь страх - это основная проблема во время родов.

По ее словам, если же нужна дополнительная помощь (например, сделать кесарево сечение), то к сожалению, сейчас большинство родильных домов работает в экстремальных условиях и делают кесарево сечение в бомбоубежищах.

"Мои коллеги проходят апробацию, пытаются сделать все, чтобы оказать помощь роженице и способствовать появлению здорового ребенка на свет", - сказала она.

Что делать, когда роды начались в бомбоубежище (t.me/UkraineNow)