Как оформить субсидию на коммунальные услуги: вам поможет эта инструкция

Право на субсидии имеет каждая украинская семья или отдельное лицо, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода.

Для оформления субсидий нужно подать заявление и декларацию о доходах на сайте Министерства социальной политики – по этой ссылке.

Пройдите электронную идентификацию – с помощью электронной почты (предварительная подача документов), с помощью электронной цифровой подписи или Bank ID (онлайн-назначение помощи).

Заполните документы – заявление и декларацию о доходах и расходах в электронном виде на сайте.

С помощью электронной почты

Заполните документы для назначения субсидии

Распечатайте

Направьте документы в электронном виде на предварительное рассмотрение

Понадобится личное присутствие при подаче документов в бумажном виде

С помощью цифровой подписи

Войдите в систему

Заполните документы для назначения субсидий

Направьте документы в электронном виде для рассмотрения

Ждите решения

С помощью Bank ID

Заполните документы для назначения субсидии

Отправьте в электронном виде на предварительное рассмотрение

Все заявления подаются абсолютно бесплатно.

За что могут лишить субсидии

Наличие депозита в банке свыше 100 тысяч гривен

Задолженность по уплате алиментов

Долги за коммунальные услуги превысили 20 необлагаемых минимумов

Наличие авто, которому менее 5 лет

Наличие жилплощади свыше нормы (квартира больше 130 кв. м, дом – больше 230 кв. м)

Покупка автомобиля или квартиры за последние 12 месяцев.