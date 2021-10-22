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Как оформить субсидию на коммунальные услуги: вам поможет эта инструкция

Автор: Анна Шиканова

Субсидии в Украине в этом году смогут получить около трех миллионов заявителей. Количество увеличится в отопительном сезоне. Документы нужно подавать уже сейчас, чтобы получить скидки с начала отопительного сезона и до апреля.

Как подать документы на субсидию и что для этого нужно, рассказали на Урядовом портале.

Право на субсидии имеет каждая украинская семья или отдельное лицо, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода.

Для оформления субсидий нужно подать заявление и декларацию о доходах на сайте Министерства социальной политики – по этой ссылке.

Пройдите электронную идентификацию – с помощью электронной почты (предварительная подача документов), с помощью электронной цифровой подписи или Bank ID (онлайн-назначение помощи).

Заполните документы – заявление и декларацию о доходах и расходах в электронном виде на сайте.

С помощью электронной почты

  • Заполните документы для назначения субсидии
  • Распечатайте
  • Направьте документы в электронном виде на предварительное рассмотрение
  • Понадобится личное присутствие при подаче документов в бумажном виде

С помощью цифровой подписи

  • Войдите в систему
  • Заполните документы для назначения субсидий
  • Направьте документы в электронном виде для рассмотрения
  • Ждите решения

С помощью Bank ID

  • Заполните документы для назначения субсидии
  • Отправьте в электронном виде на предварительное рассмотрение

Все заявления подаются абсолютно бесплатно.

За что могут лишить субсидии

Наличие депозита в банке свыше 100 тысяч гривен

Задолженность по уплате алиментов

Долги за коммунальные услуги превысили 20 необлагаемых минимумов

Наличие авто, которому менее 5 лет

Наличие жилплощади свыше нормы (квартира больше 130 кв. м, дом – больше 230 кв. м)

Покупка автомобиля или квартиры за последние 12 месяцев.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как можно проверить назначение субсидии онлайн.

А также мы писали о том, как самостоятельно рассчитать размер субсидий.

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Субсидии в Украине