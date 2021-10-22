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Як оформити субсидію на комунальні послуги: вам допоможе ця інструкція

Автор: Анна Шиканова

Субсидії в Україні цього року зможуть отримати близько трьох мільйонів заявників. Кількість збільшиться в опалювальному сезоні. Документи потрібно подавати вже зараз, щоб отримати знижки з початку опалювального сезону і до квітня.

Як подати документи на субсидію і що для цього потрібно, розповіли на Урядовому порталі.

Право на субсидії має кожна українська сім'я або окрема особа, чиї витрати на оплату комунальних послуг перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу.

Для оформлення субсидій потрібно подати заяву та декларацію про доходи на сайті Міністерства соціальної політики - за цим посиланням.

Пройдіть електронну ідентифікацію - за допомогою електронної пошти (попередня подача документів), за допомогою електронного цифрового підпису або Bank ID (онлайн-призначення допомоги).

Заповніть документи - заяву та декларацію про доходи та витрати в електронному вигляді на сайті.

За допомогою електронної пошти

  • Заповніть документи для призначення субсидії
  • Роздрукувавши
  • Направте документи в електронному вигляді на попередній розгляд
  • Знадобиться особиста присутність при подачі документів в паперовому вигляді

За допомогою цифрового підпису

  • Увійдіть в систему
  • Заповніть документи для призначення субсидій
  • Направте документи в електронному вигляді для розгляду
  • Чекайте рішення

За допомогою Bank ID

  • Заповніть документи для призначення субсидії
  • Надішліть в електронному вигляді на попередній розгляд

Всі заяви подаються абсолютно безкоштовно.

За що можуть позбавити субсидії

Наявність депозиту в банку понад 100 тисяч гривень

Заборгованість по сплаті аліментів

Борги за комунальні послуги перевищили 20 неоподатковуваних мінімумів

Наявність авто, якому менш як 5 років

Наявність житлоплощі понад норму (квартира понад 130 кв. м, будинок – понад 230 кв. м)

Купівля автомобіля або квартири за останні 12 місяців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як можна перевірити призначення субсидії онлайн.

А також ми писали про те, як самостійно розрахувати розмір субсидій.

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Субсидії в Україні