Як оформити субсидію на комунальні послуги: вам допоможе ця інструкція
Субсидії в Україні цього року зможуть отримати близько трьох мільйонів заявників. Кількість збільшиться в опалювальному сезоні. Документи потрібно подавати вже зараз, щоб отримати знижки з початку опалювального сезону і до квітня.
Як подати документи на субсидію і що для цього потрібно, розповіли на Урядовому порталі.
Право на субсидії має кожна українська сім'я або окрема особа, чиї витрати на оплату комунальних послуг перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу.
Для оформлення субсидій потрібно подати заяву та декларацію про доходи на сайті Міністерства соціальної політики - за цим посиланням.
Пройдіть електронну ідентифікацію - за допомогою електронної пошти (попередня подача документів), за допомогою електронного цифрового підпису або Bank ID (онлайн-призначення допомоги).
Заповніть документи - заяву та декларацію про доходи та витрати в електронному вигляді на сайті.
За допомогою електронної пошти
- Заповніть документи для призначення субсидії
- Роздрукувавши
- Направте документи в електронному вигляді на попередній розгляд
- Знадобиться особиста присутність при подачі документів в паперовому вигляді
За допомогою цифрового підпису
- Увійдіть в систему
- Заповніть документи для призначення субсидій
- Направте документи в електронному вигляді для розгляду
- Чекайте рішення
За допомогою Bank ID
- Заповніть документи для призначення субсидії
- Надішліть в електронному вигляді на попередній розгляд
Всі заяви подаються абсолютно безкоштовно.
За що можуть позбавити субсидії
Наявність депозиту в банку понад 100 тисяч гривень
Заборгованість по сплаті аліментів
Борги за комунальні послуги перевищили 20 неоподатковуваних мінімумів
Наявність авто, якому менш як 5 років
Наявність житлоплощі понад норму (квартира понад 130 кв. м, будинок – понад 230 кв. м)
Купівля автомобіля або квартири за останні 12 місяців.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як можна перевірити призначення субсидії онлайн.
А також ми писали про те, як самостійно розрахувати розмір субсидій.