Як оформити субсидію на комунальні послуги: вам допоможе ця інструкція

Субсидії в Україні цього року зможуть отримати близько трьох мільйонів заявників. Кількість збільшиться в опалювальному сезоні. Документи потрібно подавати вже зараз, щоб отримати знижки з початку опалювального сезону і до квітня.

Як подати документи на субсидію і що для цього потрібно, розповіли на Урядовому порталі.

Право на субсидії має кожна українська сім'я або окрема особа, чиї витрати на оплату комунальних послуг перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу.

Для оформлення субсидій потрібно подати заяву та декларацію про доходи на сайті Міністерства соціальної політики - за цим посиланням.

Пройдіть електронну ідентифікацію - за допомогою електронної пошти (попередня подача документів), за допомогою електронного цифрового підпису або Bank ID (онлайн-призначення допомоги).

Заповніть документи - заяву та декларацію про доходи та витрати в електронному вигляді на сайті.

За допомогою електронної пошти

Заповніть документи для призначення субсидії

Роздрукувавши

Направте документи в електронному вигляді на попередній розгляд

Знадобиться особиста присутність при подачі документів в паперовому вигляді

За допомогою цифрового підпису

Увійдіть в систему

Заповніть документи для призначення субсидій

Направте документи в електронному вигляді для розгляду

Чекайте рішення

За допомогою Bank ID

Заповніть документи для призначення субсидії

Надішліть в електронному вигляді на попередній розгляд

Всі заяви подаються абсолютно безкоштовно.

За що можуть позбавити субсидії

Наявність депозиту в банку понад 100 тисяч гривень

Заборгованість по сплаті аліментів

Борги за комунальні послуги перевищили 20 неоподатковуваних мінімумів

Наявність авто, якому менш як 5 років

Наявність житлоплощі понад норму (квартира понад 130 кв. м, будинок – понад 230 кв. м)

Купівля автомобіля або квартири за останні 12 місяців.