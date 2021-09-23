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В "Дії" появится более десяти новых услуг, которые упростят жизнь миллионам

Новина українською →
Четверг 23 сентября 2021 10:35
В "Дії" появится более десяти новых услуг, которые упростят жизнь миллионам Фото: В "Дії" появится более десяти новых услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В приложении "Дія" появится более десяти новых услуг, которые позволят миллионам украинцев избежать сбора бумажных документов, стояния в очередях и прочей волокиты. Речь идет о субсидиях, соцпомощи и даже пенсиях.

Об этом говорится в пресс-службе правительства.

Так, при сотрудничестве Министерства социальной политики и Министерства цифровой трансформации разрабатывается проект, благодаря которому онлайн можно будет оформить:

  • жилищные субсидии,
  • получение пенсий,
  • государственную социальную помощь малообеспеченным семьям,
  • обращение в электронной форме за социальными услугами.

"Теперь, чтобы получить жилищные субсидии, не нужно будет собирать кучи документов и ходить в разные учреждения. Достаточно заполнить заявку на портале "Дія". Это значительно упростит жизнь украинским семьям", - говорится в сообщении.

Приложение поможет упростить получение государственной социальной помощи на:

  • детей, над которыми установлена опека или попечительство;
  • детей одиноким матерям;
  • тяжелобольных детей;
  • при усыновлении ребенка;
  • лицам с инвалидностью с детства;
  • детям с инвалидностью.

В Минцифры и Минсоцполитики обещают, что при помощи "Дії" в скором времени можно будет подавать все нужные документы и декларации в электронном виде, избегая очередей и экономя личное время.

Пилотный проект по предоставлению соцуслуг предполагают запустить до конца 2021 года не менее, чем в двух областях.

Какие услуги сейчас доступны в приложении "Дія"

Чаще всего украинцы пользуются приложением для верификации водительского удостоверения и техпаспорта.

Также украинцы могут зарегистрировать (закрыть) ФОП, получить справку о доходах, подать заявление на помощь при рождении ребенка, зарегистрировать место проживания себя и ребенка и так далее.

С полным списком цифровых услуг можно ознакомиться по ссылке.

Ранее мы писали, что Кабмин утвердил платные дороги в Украине. Мы писали, кому и сколько придется заплатить.

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