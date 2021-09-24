Як оформити субсидії онлайн: вам допоможе ця інструкція

Оформити субсидію або пенсію можна буде за допомогою додатку "Дія ". Також за допомогою програми можна буде онлайн оформити державну допомогу малозабезпеченим сім'ям, звернутися за іншими соціальними послугами.

Як оформити субсидію українцям онлайн, розповіли у Міністерстві соціальної політики.

Є три варіанти оформлення документів:

Для оформлення субсидії потрібно зареєструватися на сайті Мінсоцполітики https://subsidii.mlsp.gov.ua/

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "Дії" тепер можна роздрукувати covid-сертифікати.

А також розповідали, як перевірити онлайн страховий стаж і внески.